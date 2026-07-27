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Blocurile cu risc seismic din Capitală, blocate de o minoritate. De ce refuză unii proprietari consolidarea pe bani nerambursabili

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Blocurile cu risc seismic din Capitală, blocate de o minoritate. De ce refuză unii proprietari consolidarea pe bani nerambursabiliBlocuri. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Proiectele de consolidare a clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic din Capitală se lovesc de un obstacol neașteptat. Deși Municipalitatea intenționează să reabiliteze aceste imobile folosind fonduri nerambursabile, iar vasta majoritate a proprietarilor își dorește începerea lucrărilor, un procent de doar zece la sută dintre locatari refuză să își dea acordul, blocând complet demersul din motive strict personale.

Blocurile cu risc seismic din Capitală, blocate de o minoritate. De ce refuză unii proprietari consolidarea pe bani nerambursabili

Reprezentanții Primăriei Municipiului București au explicat că persoanele care se opun proiectelor au, în multe cazuri, spații comerciale situate la parterul blocurilor și nu doresc ca activitatea economică să fie sistată pe durata șantierului. În alte situații, este vorba despre proprietari care obțin venituri din închirierea apartamentelor și nu sunt dispuși să renunțe la aceste câștiguri lunare. Totodată, există locatari care au investit recent sume importante în renovarea propriilor locuințe și regretă banii cheltuiți, refuzând astfel să părăsească spațiul pentru începerea lucrărilor de structură.

Piața imobiliară

Sursa foto: Arhiva EVZ

Proiecte pregătite de un an, blocate în faza finală

Specialiștii din cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se confruntă în prezent cu două cazuri critice de acest gen. Pentru ambele imobile, autorizațiile de construire, contractele de finanțare și procedurile de achiziție publică pentru desemnarea constructorilor sunt deja finalizate de aproape un an de zile, însă lucrările propriu-zise nu pot demara din cauza refuzului exprimat de un număr redus de locatari.

Cazurile de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și Calea Victoriei

Un prim exemplu relevant oferit de reprezentanții Municipalității este un bloc de locuințe situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. În acest caz, 32 de familii au fost de acord cu proiectul și au fost deja relocate, însă alte opt familii refuză să părăsească clădirea, blocând întregul proces. Situația urmează să fie tranșată în instanță, iar autoritățile iau în calcul inclusiv recuperarea pe cale judiciară a cheltuielilor deja efectuate pentru pregătirea documentației și a proiectului.

Un al doilea proiect blocat de opoziția proprietarilor este un imobil de pe Calea Victoriei. Din totalul celor 90 de familii care locuiesc în această clădire, 70 susțin consolidarea, în timp ce 20 de familii se opun ferm, împiedicând astfel derularea investiției.

Relocare gratuită și facilități de plată pe termen lung

Procesul de consolidare a unei clădiri cu risc seismic este o lucrare mult mai complexă și mai costisitoare decât o simplă reabilitare termică. Șantierul durează, în medie, doi ani, perioadă în care Primăria Capitalei asigură gratuit cazarea proprietarilor, fie în locuințe de necesitate aflate în fondul locativ al municipalității, fie prin decontarea integrală a chiriei pe piața liberă.

Pentru a finanța aceste lucrări de anvergură, Primăria Capitalei accesează toate sursele de fonduri nerambursabile disponibile. Aproximativ 90% din costurile totale ale proiectului sunt acoperite din aceste finanțări nerambursabile, iar diferența este suportată inițial de Municipalitate. Ulterior, suma rămasă este recuperată de la proprietari într-un interval eșalonat de până la 15 ani.

Reprezentanții Municipalității atrag atenția că în joc este siguranța locatarilor, dar și a trecătorilor, având în vedere că, în cazul unui seism de intensitate mare, aceste imobile prezintă un risc major de prăbușire.

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