Ministrul Apărării, Radu Miruță, i-a transmis un mesaj direct președintelui rus Vladimir Putin, după ce Moscova a negat proveniența dronelor care au pătruns în spațiul aerian al României. Oficialul român a declarat că autoritățile cunosc seria, lotul și fabrica din Rusia în care a fost produs aparatul doborât vineri.

Ministrul Apărării a declarat că România poate indica inclusiv seria, lotul și fabrica în care a fost produsă drona.

„Reacția față de Rusia să fie foarte fermă. Să ne lase domnul ambasador de cascadorii. Ultima dată am reușit să trimitem seria și lotul din Rusia unde a fost produsă drona. Dacă Putin nu crede, să meargă la poarta fabricii. Le dăm seria și numărul. Nu există dubiu la proveniența dronei de vineri”, a explicat Miruță, la postul de televiziune B1 TV.

Radu Miruță a vorbit și despre amploarea fenomenului de dezinformare și despre dificultatea tot mai mare de a separa informațiile reale de mesajele false.

Oficialul român a afirmat că publicul este expus unui flux continuu de manipulare, scandal și propagandă, însă a susținut că România își transmite tot mai clar poziția.

„Știu că a devenit tot mai greu să faceți diferența între fake și adevăr. Suntem cu toții expuși unui val continuu de dezinformare, manipulare și zgomot, în care faptele sunt adesea acoperite de scandal și de propagandă. România are însă o voce clară și se face tot mai auzită. Despre pașii concreți pe care îi facem, despre proiectele care merg înainte și despre cum România continuă să fie guvernată și să livreze rezultate, chiar și într-un climat politic tensionat”, a explicat Miruță.

Declarațiile au fost făcute după reacțiile venite de la Moscova în urma expulzării unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmațiile autorităților române și a anunțat că măsurile adoptate de București vor primi un răspuns.

„Acuzațiile românilor sunt nefondate, afirmațiile sunt nefondate. Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat", a spus ea, conform Interfax.

Reacția a venit după ce România a declarat inacceptabil un membru al misiunii diplomatice ruse și i-a cerut să părăsească teritoriul țării.

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a reacționat într-un interviu acordat agenției ruse de stat TASS. Diplomatul a calificat protestul transmis de autoritățile române drept un „spectacol propagandistic” și a susținut că acesta urmărește împiedicarea atacurilor rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene.

„Este evident că este vorba despre un spectacol propagandistic, al cărui scop este de a împiedica noi lovituri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, utilizată în mod activ de blocul NATO pentru livrarea de arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei prin teritoriul României”, a declarat ambasadorul Rusiei la București în interviul pentru TASS.

Vladimir Lipaev a mai afirmat că autoritățile române au fost avertizate în privința riscului unei escaladări între cele două state.

Ambasadorul rus a susținut că implicarea militarilor români în acțiuni desfășurate în spațiul aerian al Ucrainei ar putea amplifica tensiunile.

„Partea română a fost avertizată asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și a implicării Forțelor Armate Române în ostilități directe în spațiul aerian al Ucrainei”, a afirmat Lipaev.

Diplomatul a reluat poziția Moscovei și a negat că Rusia ar fi trimis drone către obiective aflate pe teritoriul României.

„S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către ținte aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă sunt lipsite de temei”, a declarat ambasadorul rus.

Vladimir Lipaev a avertizat că decizia luată de autoritățile române împotriva unui membru al Ambasadei Rusiei nu va rămâne fără răspuns.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei”, a declarat Vladimir Lipaev pentru TASS.

Declarațiile sale au apărut după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București. Convocarea a avut loc ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone intrate neautorizat pe teritoriul național.

În timpul întâlnirii de la MAE, oficialii români i-au prezentat ambasadorului fragmente provenite de la una dintre dronele distruse. Ministerul a anunțat că investigațiile desfășurate de Parchet au confirmat oficial proveniența rusească a componentelor.

Ambasadorului i-a fost înmânată și nota verbală prin care România a notificat declararea unui diplomat rus drept persoană inacceptabilă. Acesta are obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat chemarea la București, pentru consultări, a ambasadorului României în Federația Rusă.