Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a felicitat, pe Facebook, pe militarii români care au participat la operațiunea în urma căreia o dronă care intrase în spațiul aerian românesc a fost doborâtă.

„Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o drona intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07. Felicitări piloților români!”, a scris ministrul.

„Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor”, a adăugat el.

„În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis la nicel national ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cărora li s-a dat autorizare de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației”, a explicat ministrul.

„Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei”, a mai scris Miruță.

„Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize. Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România.

Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea”, a adăugat ministrul Apărării.

„România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a încheiat Radu Miruță.