Crin Antonescu i-a criticat pe Ilie Bolojan și Radu Miruță, pe care îi acuză că pun accent pe imagine și pe acțiuni de comunicare în locul problemelor importante ale țării. Fostul lider PNL a ironizat inaugurarea celei de-a 100-a creșe finanțate prin PNRR și intervențiile legate de menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă.

Antonescu a susținut că astfel de acțiuni sunt transformate în instrumente de imagine și a criticat publicul care, în opinia sa, acceptă acest tip de mesaj politic.

„Domnul Bolojan, mai dibaci, a inaugurat creșe, în vreme ce domnul Miruță s-a lăcomit să pozeze vitejește și să-și asume victoria în lupta cu stânca. Ce poți să spui la așa ceva? Întâmplător, Bolojan este ministrul Energiei. Din cauză că există suficienți proști în România care să creadă acest tip de propagandă. Proști din punct de vedere politic, așa cum și eu am fost de multe ori. Deci nu este o insultă, este o constatare politică. Acești oameni ne pot spune în continuare tot felul de lucruri, pot număra creșele, cum numără alții zilele de când Guvernul a fost demis…

Că tot se fac mâine 100 de zile. Ziua și creșa… Dacă ajungem să oprim reactorul sau să avem mari probleme, de vină este, cred, că știu… PSD-ul. Și că, oricum, jumătate de țară este extremistă, pentru că are o opțiune cam ciudată. Foarte bine, de-aia Bolojan merge înainte, de-aia Miruță se uită cu binoclul la stâncă sau la dâmb și de aceea și susținătorii și propagandiștii îi dau înainte”, a relatat Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Fostul lider liberal i-a catalogat drept „proști din punct de vedere politic” pe cei care cred acest tip de propagandă.

Crin Antonescu a explicat că nu folosește formularea ca insultă, ci ca o caracterizare politică, spunând că inclusiv el s-a aflat de mai multe ori într-o astfel de situație.

Criticile sale au vizat atât felul în care sunt comunicate proiectele publice, cât și modul în care sunt prezentate problemele din domeniul energetic.

În același timp, Crin Antonescu a avertizat că România riscă să repete scenariul politic din 2024.

Fostul lider PNL și-a continuat astfel criticile la adresa actualului mod de comunicare politică, pe care îl consideră centrat prea mult pe imagine și pe mesaje de propagandă.