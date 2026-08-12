LaLiga introduce mingea cu senzor. Tehnologia care poate schimba deciziile VAR

LaLiga va folosi în acest sezon tehnologia „Connected Ball”, care poate identifica inclusiv contacte extrem de fine, imposibil de observat cu ochiul liber. Mingea, dotată cu un senzor de 15 grame, va transmite sute de semnale pe secundă către sistemul VAR și va putea ajuta arbitrii la faze de ofsaid, henț, dueluri sau duble atingeri la penalty-uri, relatează Mundo Deportivo.

LaLiga trece în acest sezon la utilizarea mingii conectate, o tehnologie folosită deja de FIFA încă de la Cupa Mondială din 2022 și care permite stabilirea cu o precizie foarte mare a momentului și modului în care balonul este atins. Mingea nu mai este astfel doar un element al jocului, ci devine și o sursă de date care poate fi folosită în arbitraj, în special în fazele în care imaginile video nu oferă singure un răspuns suficient de clar.

Sistemul se bazează pe un senzor integrat în minge. În cazul LaLiga, acesta cântărește doar 15 grame și include, printre altele, un accelerometru și un giroscop. Cu ajutorul acestora sunt măsurate mișcările mingii, viteza acesteia, forțele care acționează asupra balonului și, mai ales, contactele. Datele sunt transmise către antenele instalate pe stadioane.

În Spania vor exista 12 antene pentru fiecare stadion, câte trei în spatele fiecărei porți și câte trei pe fiecare dintre tribunele laterale. Rolul lor este de a permite stabilirea exactă a poziției mingii, prin sincronizarea informațiilor primite de la senzor cu imaginile camerelor de filmat.

Sistemul poate transmite până la 560 de semnale pe secundă către antene și poate localiza mingea la o frecvență de 100 de semnale pe secundă. Informațiile ajung apoi direct în camera VAR. Aşa cum explică Luis Mosquera, expert în date fotbalistice şi tehnologie la Kinexon, citat de Mundo Deportivo, „întregul flux de imagini de la camere este sincronizat” pentru a le permite arbitrilor să dispună de o interpretare mult mai precisă a situaţiilor controversate.

Mingea conectată nu va avea rolul de a interveni în fiecare acțiune de pe teren. Tehnologia va fi folosită în special în situațiile în care imaginile pot lăsa loc de îndoială. Unul dintre principalele cazuri este ofsaidul, în special atunci când apare o atingere intermediară a mingii înainte de pasa decisivă.

Sistemul poate ajuta și la stabilirea unui contact cu mâna greu de observat, la identificarea ordinii atingerilor într-un duel sau placaj, la fazele disputate în apropierea liniilor și la eventualele duble contacte în momentul executării unei lovituri de pedeapsă.

În cazul ofsaidului, tehnologia poate indica exact momentul în care un jucător atinge mingea. Acest moment este apoi sincronizat cu poziția fotbaliștilor furnizată de sistemul automat de detectare a ofsaidului.

Eduardo Prieto, responsabilul VAR la CTA din Spania, rezumă situaţia printr-o formulă mult mai elocventă: „Am reuşit să facem mingea să vorbească. Datorită acestei voci, vom fi mai precişi”, tot în Mundo Deportivo.

Un exemplu concret al modului în care poate funcționa mingea conectată a apărut în partida Portugalia-Croația, disputată pe 3 iulie, la Cupa Mondială din 2026. În optimile de finală, croații au crezut că au egalat în prelungiri prin Josko Gvardiol.

Acțiunea începuse însă cu o atingere extrem de fină a lui Igor Matanovic asupra mingii. Senzorul Trionda a înregistrat acel contact. Informația a arătat că mingea fusese repusă în joc de Matanovic înainte să ajungă la Mario Pasalic.

În urma acestei interpretări, Pasalic a fost semnalat în poziție de ofsaid, iar golul a fost anulat. Faza a atras atenția tocmai pentru că atingerea inițială era dificil de observat fără ajutorul tehnologiei.

Datele furnizate de senzor pot fi utile și în alte situații. Sistemul poate oferi informații despre viteza mingii, puterea unei lovituri și alți parametri legați de contactul cu balonul. Aceste date pot prezenta interes atât pentru staff-urile tehnice ale cluburilor, cât și pentru televiziunile care transmit meciurile.

În LaLiga, fiecare club va dispune de 20 de mingi conectate. Acestea vor fi verificate înaintea meciurilor, reîncărcate și apoi păstrate sub supraveghere. Pentru fiecare partidă vor fi pregătite în total 14 mingi, chiar dacă pe teren va fi folosită doar una singură la un moment dat. Pentru UEFA și pentru organismele care dezvoltă aceste tehnologii, obiectivul este ca deciziile să devină mai rapide, mai precise și mai coerente.

În același timp, introducerea unui nou nivel de precizie adaugă o nouă etapă într-un fotbal în care fazele sunt înregistrate, măsurate și analizate aproape instantaneu.