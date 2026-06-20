Mingea oficială de la Cupa Mondială continuă să depășească granițele terestre ale sportului, ajungând până în spațiul cosmic, potrivit NASA.

Evenimentul a fost marcat vineri, când obiectul sportiv a fost adus la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), într-un demers simbolic menit să evidențieze legătura dintre explorarea spațiului și inovația din sport.

NASA a publicat pe rețelele sociale un videoclip scurt în care patru dintre cei zece astronauți aflați la bordul Stația Spațială Internațională se joacă cu mingea competiției. În imagini, aceștia execută pase, lovituri de cap și diverse mișcări inspirate din fotbal, adaptate însă condițiilor de microgravitație.

Momentul a fost prezentat ca parte a unei inițiative mai largi de promovare a științei și a inovației. În mesajul publicat de NASA, agenția subliniază rolul inspirațional al explorării spațiale pentru domenii precum sportul și tehnologia.

„The official FIFA World Cup ball went to space!

We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM

— NASA (@NASA) June 20, 2026”

În lipsa gravitației, comportamentul mingii și modul în care aceasta este controlată de astronauți diferă semnificativ de fotbalul practicat pe Pământ. De altfel, ISS a fost folosită de-a lungul timpului și pentru experimente științifice legate de dinamica mingilor de fotbal, cercetătorii analizând modul în care masa internă, rotația și structura acestora influențează traiectoria în condiții de microgravitație.

NASA a precizat că astfel de experimente contribuie la o mai bună înțelegere a fizicii mișcării în spațiu, cu aplicații posibile atât în cercetarea științifică, cât și în dezvoltarea echipamentelor sportive.

Inițiativa include și activități conexe dedicate FIFA World Cup 2026, la care vor participa și membri ai misiunii Artemis II, recent implicată într-un zbor în jurul Lunii, potrivit anunțurilor oficiale.

Prin astfel de acțiuni simbolice, NASA își propune să conecteze explorarea spațiului cu evenimente globale de mare impact cultural și sportiv, consolidând interesul publicului pentru știință și tehnologie.