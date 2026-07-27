La mai bine de o săptămână de la încheierea Cupei Mondiale 2026, căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappe, a publicat o scrisoare deschisă adresată suporterilor, în care le-a mulțumit pentru sprijinul oferit pe parcursul turneului și a vorbit despre dezamăgirea provocată de ratarea trofeului mondial.

Franța a fost eliminată în semifinale de Spania, după înfrângerea cu 2-0, iar atacantul lui Real Madrid a transmis că echipa va resimți mult timp această dezamăgire.

În mesajul adresat fanilor, Mbappe le-a mulțumit acestora pentru susținerea necondiționată, inclusiv în cele mai dificile momente.

„Nu ați renunțat niciodată la noi, nici în cele mai dificile momente, nici atunci când meritam cel mai puțin acest lucru. Am scris această poveste împreună, cu milioane de mâini, nu doar cu cele unsprezece de pe teren, toți animați de aceeași pasiune”, a transmis fotbalistul.

El a descris parcursul Franței la turneul final drept „o poveste incredibilă”, însă a recunoscut că lipsa unui trofeu colectiv rămâne o mare dezamăgire.

„Accept cu mândrie titlul de cel mai bun marcator, dar ar fi fost mult mai bine dacă am fi câștigat și trofeul. Doare și va mai durea o vreme”, a scris Mbappe.

Căpitanul reprezentativei Franței a ținut să le mulțumească și colegilor de echipă, membrilor staff-ului tehnic și tuturor celor implicați în activitatea naționalei.

El a avut un mesaj și pentru fostul selecționer Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul după Cupa Mondială.

„Cât despre Didier, am spus deja tot ce aveam de spus. El știe”, a afirmat atacantul.

În finalul scrisorii, Mbappe a pus în perspectivă importanța fotbalului, amintind că, dincolo de miza competițiilor, acesta rămâne un joc.

„Un joc pe care îl luăm foarte în serios, pe care încercăm să-l stăpânim o viață întreagă, dar care rămâne totuși un joc, cu reguli simple, neschimbate de când am început să jucăm: o minge, o poartă și dorința de a marca”, a transmis fotbalistul.

La Cupa Mondială din 2026, Kylian Mbappe a înscris 10 goluri, ajungând la un total de 22 de reușite la turneele finale și devenind cel mai bun marcator din istoria competiției.