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Mbappe, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, a descris fără menajamente prima repriză a Franței cu Anglia

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Mbappe, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, a descris fără menajamente prima repriză a Franței cu AngliaSursa foto: Faceboo/Kylian Mbappe
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Din cuprinsul articolului

Kylian Mbappe a avut un discurs sincer după înfrângerea suferită de Franța în fața Angliei, scor 4-6, în meciul pentru locul al treilea la Cupa Mondială 2026. Căpitanul „Les Bleus” a recunoscut că prestația din prima repriză a fost greu de explicat, însă a subliniat că echipa a reacționat după pauză și a insistat că ultimul meci al lui Didier Deschamps nu îi va afecta moștenirea.

Franța venea după eliminarea din semifinale în fața Spaniei (0-2), iar la pauza meciului cu Anglia era condusă cu 4-0. Deși francezii au redus diferența în repriza secundă, revenirea nu a fost suficientă pentru a evita înfrângerea.

Mbappe: „Am fost oameni. În prima repriză eram complet amețiți”

Imediat după fluierul final, Mbappé a declarat că înțelege criticile îndreptate spre echipă după evoluția din prima parte a jocului.

„Au fost două reprize complet diferite. În prima repriză, pot să-i înţeleg pe cei care spun că a fost o batjocură, că nu am respectat tricoul echipei. Aş spune mai degrabă că am fost umani. Din păcate, eram complet ameţiţi. Ei ne-au trezit bine la realitate”, a declarat atacantul Franței pentru postul M6.

Căpitanul naționalei franceze a remarcat schimbarea de atitudine din repriza secundă, chiar dacă aceasta nu a fost suficientă pentru a schimba soarta partidei.

„În repriza a doua, am redevenit jucători de nivel înalt, maşini mentale care nu mai au sentimente. Am reuşit să facem ceea ce ştim să facem. Am câştigat repriza a doua, dar, în final, nu am câştigat meciul”, a spus Mbappé.

„Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”

Mbappe a vorbit și despre ultimul meci al lui Didier Deschamps în funcția de selecționer al Franței, afirmând că echipa și-ar fi dorit să-i ofere o despărțire cu victorie.

„Este mai păcat pentru antrenor. Voiam să facem ceva pentru el, dar, din păcate, prima repriză dă impresia că l-am lăsat la greu. Dar nu asta voiam să transmitem. Aşa e fotbalul. Vrem să-i mulţumim antrenorului pentru tot ce a făcut. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a afirmat căpitanul Franței.

Didier Deschamps și-a încheiat mandatul după 14 ani la conducerea echipei naționale, iar partida cu Anglia a fost ultima sa apariție pe banca tehnică a „Les Bleus”.

Kylian Mbappe

Sursa foto: Facebook/FIFA Word Cup

Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

În ciuda înfrângerii, Mbappé a stabilit un nou record, devenind cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. El l-a depășit pe Lionel Messi, care avea șansa de a reveni pe primul loc dacă marca în finala cu Spania.

Atacantul francez a declarat însă că recordul personal nu îi poate alina dezamăgirea provocată de ratarea finalei.

„Messi va marca, cu siguranţă. Încerc doar să-mi ajut echipa să câştige. Când înscrii multe goluri la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie şi să joc meciul de mâine. E bine pentru moştenirea lăsată, dar astăzi nu este primul lucru la care mă gândesc”, a declarat Kylian Mbappé.

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