Didier Deschamps și-a încheiat mandatul de selecționer al Franței cu o înfrângere în finala mică a Cupei Mondiale. „Les Bleus” au pierdut sâmbătă, la Miami, în fața Angliei, scor 4-6, iar tehnicianul francez a apărut vizibil emoționat la declarațiile de după meci, acesta fiind ultimul său joc pe banca naționalei după 14 ani.

Franța a fost condusă cu 4-0 la pauză, însă a reușit să revină în repriza secundă și s-a apropiat la un singur gol diferență, fără a mai putea evita înfrângerea.

La finalul partidei, fostul selecționer al Franței a declarat că își asumă responsabilitatea pentru evoluția modestă din prima parte a jocului, dar a subliniat că echipa a avut o reacție bună după pauză.

„Evident, este o înfrângere; am jucat o primă repriză dezastruoasă. Ca reacţie, ne-am descurcat bine. Am avut două ocazii de a egala la 4-4. Apoi, ne-am aruncat puţin mai mult în atac, aşa cum ştim să o facem. Din păcate, este vina mea; nu am făcut ce trebuia în prima repriză”, a declarat Didier Deschamps.

Tehnicianul a evidențiat că, în ciuda rezultatului, echipa a arătat și aspecte pozitive.

„Cel puţin, a fost o prestaţie demnă de laudă, chiar dacă înfrângerea doare. Am reuşit să facem lucruri pozitive, nu e totul de aruncat la coş. Avem un lot cu calităţi fotbalistice reale, tineri care vor avansa în ierarhie şi avem potenţialul necesar pentru a obţine rezultate foarte bune. Există o oarecare dezamăgire; am fi preferat să fim pe locul al treilea”, a adăugat selecționerul.

Vizibil emoționat, Didier Deschamps a vorbit și despre încheierea unui capitol important din cariera sa, după un sfert de secol petrecut în slujba naționalei Franței, mai întâi ca jucător, apoi ca selecționer.

„A fost o aventură minunată din punct de vedere uman. Au fost frumoase aceste săptămâni petrecute alături de ei. Ne-am dorit să creăm emoţii. Este Cupa Mondială, nu există nimic mai frumos.”

Deschamps le-a mulțumit colaboratorilor și jucătorilor cu care a lucrat în cei 14 ani petrecuți pe banca tehnică a Franței.

„Aud multe mulţumiri, iar şi eu mulţumesc multor oameni. Am un staff cu multe competenţe. Sunt alegeri legate de jucători, alegeri umane, această dorinţă de a ajunge cât mai sus posibil. Am vrut să menţin echipa Franţei la cel mai înalt nivel. Nu există nimic mai frumos. Am purtat acest tricou timp de 25 de ani, este minunat”, a spus acesta.

Reprezentativa Angliei s-a impus cu 6-4 în fața Franței, într-un meci spectaculos disputat la Miami, și a încheiat competiția pe locul al treilea.

Partida a marcat și finalul mandatului lui Didier Deschamps la conducerea naționalei Franței, după 14 ani în care a fost unul dintre cei mai longevivi selecționeri din fotbalul internațional. Sub comanda sa, Franța a cucerit Cupa Mondială din 2018 și a disputat finala ediției din 2022, rămânând constant printre cele mai puternice echipe ale lumii.