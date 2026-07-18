Franța și Anglia se întâlnesc în finala pentru locul al treilea de la Cupa Mondială FIFA 2026, într-un meci care reprezintă ultima oportunitate pentru cele două naționale de a încheia turneul pe podium, după ce au ratat calificarea în marea finală.

Partida cu numărul 103 a competiției se dispută sâmbătă, la Miami, de la ora locală 17:00, ceea ce înseamnă ora 00:00 în România, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Pe lângă medalia de bronz, confruntarea are o miză importantă și în clasamentul golgheterilor. Kylian Mbappé conduce în prezent cu opt goluri și încearcă să-l depășească pe Lionel Messi în cursa pentru Gheata de Aur adidas. De partea cealaltă, Harry Kane și Jude Bellingham, ambii cu câte șase reușite, păstrează și ei șanse la trofeul acordat celui mai bun marcator al turneului.

Naționala pregătită de Didier Deschamps a avut un parcurs aproape perfect până în semifinale.

Francezii au debutat cu o victorie, 3-1 împotriva Senegalului, apoi au învins Irakul cu 3-0 și au încheiat grupa I pe primul loc după succesul categoric, 4-1, cu Norvegia.

În fazele eliminatorii, Franța a trecut fără emoții de Suedia (3-0), apoi a eliminat Paraguay și Maroc, calificându-se în penultimul act al competiției.

Visul unei a treia finale mondiale consecutive și al unui nou titlu, după cel cucerit în 2018, s-a oprit însă în semifinale, unde Spania s-a impus cu 2-0 la Dallas.

Parcursul Angliei a fost mult mai complicat.

"Echipa celor Trei Lei" a început cu un succes spectaculos, 4-2 împotriva Croației, apoi a remizat fără goluri cu Ghana și a câștigat grupa L după victoria în fața statului Panama.

În șaisprezecimile de finală, englezii au avut mari probleme cu Republica Democrată Congo, dar dubla lui Harry Kane din repriza secundă a adus calificarea.

Au urmat victoria cu 3-2 în fața co-gazdei Mexic, în optimi, și o nouă revenire spectaculoasă împotriva Norvegiei, în sferturile de finală, după prelungiri.

În semifinale, Anglia a condus Argentina, însă sud-americanii au întors rezultatul și au obținut calificarea în ultimul act al competiției.

Franța va disputa pentru a patra oară un meci pentru medalia de bronz la Cupa Mondială.

Francezii au câștigat finala mică în 1958, împotriva Germaniei de Vest, și în 1986, contra Belgiei, în timp ce în 1982 au pierdut în fața Poloniei.

Anglia joacă pentru a treia oară în finala pentru locul al treilea. Englezii au fost învinși de Italia în 1990 și de Belgia în 2018.

Franța și Anglia s-au întâlnit de 32 de ori în toate competițiile, dintre care de trei ori la Cupa Mondială.

Englezii au câștigat primele două dueluri mondiale:

2-0 în faza grupelor din 1966, prin dubla lui Roger Hunt; 3-1 în grupele ediției din 1982, după două goluri marcate de Bryan Robson și unul semnat de Paul Mariner.

Cel mai recent duel a avut loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar, în 2022. Franța s-a impus atunci cu 2-1, prin golurile lui Aurélien Tchouaméni și Olivier Giroud. Harry Kane a transformat un penalty pentru Anglia, dar a ratat ulterior o a doua lovitură de la 11 metri.

FIFA a delegat la centru brigada din Venezuela, condusă de Jesus Valenzuela, în vârstă de 42 de ani.

Arbitrul sud-american a condus până acum trei partide la Cupa Mondială 2026:

Australia – Turcia 2-0; Bosnia – Qatar 3-1;

Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2, în șaisprezecimile de finală.

La Cupa Mondială din Qatar, din 2022, Valenzuela a arbitrat și partida Franța – Polonia, câștigată de francezi cu 3-1 în optimile de finală.

La cele două tușe vor oficia compatrioții săi, Jorge Urrego și Tulio Moreno.

Meciul dintre Franța și Anglia este programat în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00 (ora României), pe stadionul din Miami.