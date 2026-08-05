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Misiune de salvare neobișnuită în timpul incendiilor din Franța. Un motan dispărut de aproape două decenii și-a regăsit stăpâna

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Misiune de salvare neobișnuită în timpul incendiilor din Franța. Un motan dispărut de aproape două decenii și-a regăsit stăpânaMotan. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

O misiune de salvare a animalelor desfășurată în zonele afectate de incendiile de vegetație din sud-vestul Franței a avut un deznodământ neașteptat. Mozart, un motan dispărut în 2009, a fost identificat după aproape 17 ani și urmează să ajungă din nou alături de proprietara sa, potrivit Le Parisien.

Misiune Voluntarii au găsit motanul într-o zonă afectată de incendii

Mozart a fost descoperit pe 25 iulie în localitatea Lège-Cap-Ferret, din departamentul Gironde, de voluntarii unei asociații care salvează animale domestice din localitățile evacuate din cauza incendiilor de vegetație.

După ce au preluat animalul, aceștia au verificat microcipul și au identificat-o pe proprietara lui, Elisabeth-Sophie Stevens, care locuiește în prezent în apropiere de Dijon, la câteva sute de kilometri de locul unde a fost găsit motanul.

incendii Franța

incendii Franța. Sursa foto: Captură video

Proprietara a crezut că apelul este o confuzie

Când a fost contactată de voluntari, femeia a crezut că este vorba despre Gandhi, celălalt motan al său, pe care îl are și astăzi,

Abia după ce i s-a spus că animalul găsit este Mozart, primul său motan, dispărut cu aproape 17 ani în urmă, și-a dat seama că apelul era real.

Voluntarii i-au trimis apoi o fotografie, iar femeia spune că l-a recunoscut imediat. Ea descrie momentul drept „ireal”.

Mozart a dispărut fără urmă în 2009

Elisabeth-Sophie Stevens l-a adoptat pe Mozart în perioada în care era studentă în Bordeaux. Motanul era obișnuit să iasă din casă și mai dispăruse de două ori, însă fusese găsit de fiecare dată.

În 2009, Mozart a plecat din nou și nu s-a mai întors. După ani de căutări fără rezultat, proprietara și-a pierdut speranța că îl va mai revedea.

Astăzi, motanul are 18 ani și, potrivit voluntarilor care l-au salvat, se află într-o stare bună de sănătate.

Microcipul a făcut posibilă reîntâlnirea

Reîntâlnirea dintre Mozart și stăpâna sa a fost posibilă datorită microcipului de identificare. Informațiile păstrate în registrul de evidență au permis găsirea proprietarei chiar și după aproape două decenii.

Cei doi urmează să se revadă pe 23 august, când motanul va fi transportat la noul domiciliu al femeii.

Povestea lui Mozart arată cât de importantă este identificarea animalelor de companie prin microcip. Această metodă poate face posibilă recuperarea unui animal chiar și după foarte mulți ani.

În România, microciparea este obligatorie pentru câini, iar tot mai mulți proprietari aleg să își identifice și pisicile pentru a le crește șansele de a fi găsite dacă dispar.

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