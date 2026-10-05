Autobuz direct între Râșnov și Poiana Brașov. Când intră în circulație

Primarul orașului Râșnov, Horia Motrescu, a anunțat că linia metropolitană directă dintre Râșnov și Poiana Brașov va deveni operațională în decembrie 2026. Traseul va fi deservit de RATBV și va elimina actuala variantă de călătorie prin municipiul Brașov.

Noua linie va avea indicativul 132, iar prima probă de traseu a avut loc vineri. În perioada următoare urmează să fie stabilite ultimele detalii necesare pentru introducerea autobuzelor pe traseu.

„Extinderea transportului public este unul dintre obiectivele administraţiei locale pentru îmbunătăţirea conexiunilor Râşnovului cu principalele zone turistice din judeţ”, a subliniat edilul.

Noua rută va fi operată de RATBV, operatorul metropolitan de transport în comun din municipiul Brașov. Prima probă a traseului a avut deja loc, iar autoritățile verifică în această perioadă condițiile necesare pentru ca linia să poată fi pusă în funcțiune.

„Dacă toate verificările se desfăşoară conform planului, aceasta va deveni operaţională din luna decembrie 2026”, a spus, într-un clip postat pe Facebook, Horia Motrescu.

Deschiderea liniei 132 va crea astfel o legătură directă cu transportul public între cele două zone, fără ca pasagerii să mai fie nevoiți să ajungă mai întâi în Brașov.

În prezent, cei care vor să călătorească folosind transportul public între Râșnov și Poiana Brașov nu au la dispoziție un traseu direct.

Pasagerii trebuie să plece din Râșnov spre municipiul Brașov, iar după ce ajung în oraș să schimbe autobuzul și să folosească o altă cursă RATBV pentru a continua drumul către Poiana Brașov, iar durata totală a călătoriei depășește o oră.

Noua linie metropolitană va elimina acest ocol prin Brașov și va permite deplasarea directă între Râșnov și Poiana Brașov.

Autoritățile locale mai au de finalizat verificările și detaliile necesare pentru operaționalizarea traseului.

Dacă acestea vor fi încheiate conform calendarului stabilit, linia 132 va începe să funcționeze în decembrie 2026.

Noua rută face parte din planurile administrației locale de extindere a transportului public și de îmbunătățire a legăturilor dintre Râșnov și principalele zone turistice din județul Brașov.