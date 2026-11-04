Înșelăciune cu pachete turistice. Cum ar fi fost păgubiți 18 turiști

O femeie de 44 de ani, administratoarea unei agenții de turism care avea licența retrasă din septembrie 2025, este cercetată pentru înșelăciune, după ce 18 persoane ar fi plătit pentru vacanțe în România și în străinătate fără să beneficieze de serviciile contractate. Poliția Capitalei a efectuat miercuri, 4 noiembrie 2026, două percheziții în București, iar femeia a fost dusă la audieri. Prejudiciul estimat de anchetatori este de 165.140 de lei.

Poliția Capitalei a anunțat că societatea administrată de femeia în vârstă de 44 de ani avea ca obiect de activitate intermedierea serviciilor turistice, însă licența de funcționare i-ar fi fost retrasă în septembrie 2025.

Cu toate acestea, administratoarea ar fi continuat să încaseze bani pentru rezervarea unor vacanțe, folosind documente care le ofereau clienților aparența unor tranzacții legale.

Printre documentele utilizate se numărau vouchere turistice, contracte pentru pachete de călătorie, facturi, chitanțe și dovezi ale efectuării plăților.

„În fapt, în perioada 16 decembrie 2024 - 1 iulie 2026, o femeie, în vârstă de 44 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate intermedierea serviciilor turistice şi a cărei licenţă de funcţionare ar fi fost retrasă în luna septembrie 2025, prin utilizarea unor mijloace frauduloase (emiterea de vouchere, contracte de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, dovezi ale plăţii, chitanţe şi facturi), ar fi indus în eroare 18 persoane vătămate, pe care le-ar fi determinat să achite diferite sume de bani, cu titlu de avans sau reprezentând contravaloarea integrală a unor sejururi în diferite staţiuni turistice din ţară, precum şi în alte destinaţii internaţionale”, precizează sursa citată.

Potrivit unor surse judiciare, agenția comercializa pachete turistice pentru destinații din România, Bulgaria, Turcia și Grecia, dar și pentru alte locuri de vacanță.

Clienții achitau fie un avans, fie întreaga valoare a sejurului, în funcție de pachetul ales.

Din cercetări a rezultat că plățile erau efectuate în mai multe conturi bancare, atât ale societății comerciale, cât și ale administratoarei.

Problemele apăreau după încasarea sumelor. Unele rezervări erau anulate sub diferite pretexte, iar în alte situații turiștii descopereau, atunci când ajungeau la hoteluri sau la celelalte unități de cazare, că nu exista nicio rezervare valabilă pe numele lor.

Potrivit informațiilor din anchetă, reprezentanții unităților de cazare le comunicau clienților că rezervările fuseseră anulate deoarece nu fusese achitată integral contravaloarea sejururilor.

Turiștii contactau apoi agenția pentru a afla ce se întâmplase cu banii plătiți. Reprezentanții firmei le spuneau că tranzacțiile nu putuseră fi finalizate, deși clienții achitaseră deja sumele solicitate.

În alte cazuri, persoanele păgubite aflau direct la unitățile de cazare că nu figura nicio rezervare pe numele lor. Conform cercetărilor, agenția ar fi refuzat să restituie banii încasați, indiferent dacă turiștii plătiseră doar avansul sau întreaga valoare a vacanței.

Anchetatorii au calculat un prejudiciu total de aproximativ 165.140 de lei, corespunzător sumelor pierdute de cele 18 persoane vătămate.

Miercuri, 4 noiembrie 2026, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară la două imobile din București, pentru strângerea probelor necesare în dosarul penal. Femeia de 44 de ani, bănuită că ar fi coordonat activitatea prin care turiștii au fost prejudiciați, a fost găsită și condusă la sediul poliției pentru audieri.

În funcție de rezultatele cercetărilor, anchetatorii urmează să dispună măsurile legale care se impun. Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.