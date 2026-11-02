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Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova a obținut 57,58% din voturi, față de 39,47% pentru Andrei Ghiurov și Gheorghi Kandev

Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Iotova a obținut 57,58% din voturi, față de 39,47% pentru Andrei Ghiurov și Gheorghi KandevIliana Iotova. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Iliana Iotova a câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria, potrivit rezultatelor publicate luni de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 99,95% din protocoalele secțiilor de votare. Echipa formată din Iliana Iotova și Kiril Valcev a obținut 57,58% din voturi, în timp ce tandemul Andrei Ghiurov – Gheorghi Kandev a fost votat de 39,47% dintre alegători.

Rezultatul o transformă pe Iliana Iotova în prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei. În jur de 2,95% dintre votanți au ales opțiunea „Nu susțin niciun candidat”.

Rezultatele turului al doilea al alegerilor din Bulgaria

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, tandemul Iotova – Valcev a primit aproximativ 1,1 milioane de voturi, față de aproape 750.000 obținute de contracandidații săi.

În primul tur, desfășurat pe 25 octombrie, cele două echipe au avut rezultate apropiate. Iliana Iotova și Kiril Valcev au obținut 34,6% din voturi, în timp ce Andrei Ghiurov și Gheorghi Kandev au fost susținuți de 32% dintre alegători. Niciunul dintre tandemuri nu a întrunit atunci majoritatea necesară pentru câștigarea scrutinului.

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Prezența la vot a fost redusă. Estimarea publicată de Alpha Research în seara celui de-al doilea tur indica o participare de 29,1%.

Poziția Ilianei Iotova față de Rusia și războiul din Ucraina

Iliana Iotova susține dialogul cu Rusia și negocierile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina. În privința atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, aceasta a susținut că un armistițiu și negocierile de pace reprezintă singura garanție pentru oprirea acestor atacuri.

Poziția sa este apropiată de cea exprimată de premierul bulgar Rumen Radev, fost președinte al țării, care a susținut, la rândul său, o soluție diplomatică pentru încheierea conflictului din Ucraina.

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