Președintele AUR, George Simion, a comentat decizia prin care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu, susținând că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi fost victima unor presiuni politice. Liderul AUR consideră că măsura luată de magistrați reprezintă „un mic act de dreptate” și afirmă că România se îndreaptă către o dictatură, potrivit declarațiilor sale.

George Simion a criticat modul în care au fost gestionate evenimentele politice din ultimii ani și a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Liderul AUR consideră că lipsa unor explicații privind anularea scrutinului afectează încrederea cetățenilor în democrație.

„Înainte de a intra în detalii, vreau să transmit românilor că nu este normal ceea ce se întâmplă. Felul în care suntem mințiți, lipsa de democrație, lipsa de transparență, felul în care se joacă unii și alții cu nuanțele de adevăr din spațiul public.

A avut loc un mic act de dreptate. Călin Georgescu, cel care exact acum doi ani, după turul întâi al alegerilor prezidențiale, a fost eliberat din arestul central și lăsat să meargă la familie. În opinia noastră, ca partid politic, noi vizăm raportul cu privire la anularea alegerilor, pe care îl vom repeta”, a arătat el.

Simion a continuat șirul criticilor.

„Călin Georgescu a fost în această perioadă deținut politic, iar România se îndreaptă cu pași repezi către o dictatură. Atâta timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spațiul public, nimeni din țara noastră nu mai poate avea încredere în democrație și în alegeri libere.(…)”, a continuat acesta.

„Noi, ca principal partid de opoziție, nu credem că scenariul aplicat în 2024 nu se va mai repeta. Nu avem nimic pe care să ne putem baza. La fel, dacă nu va câștiga cine trebuie — și am văzut din afirmațiile lui Nicușor cine trebuia să câștige alegerile în 2028 și cine nu trebuie să câștige alegerile în 2028 — faptul că nu vor ezita să folosească același scenariu.

Nu pot să nu leg ceea ce i s-a întâmplat în ultimele luni lui Călin Georgescu de nevotarea Guvernului Veștea și nu pot să nu neg faptul că domnul Călin Georgescu a fost un opozant al votării unui alt guvern de tip Veștea, un guvern-marionetă, cum este cazul Guvernului Luca Niculescu, care a fost instalat prin același gen de presiuni.”, a spus George Simion.

Magistrații Curții de Apel București au hotărât luni ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie plasat în arest la domiciliu. Decizia este definitivă și a venit după ce procurorii DIICOT au contestat hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care fusese admisă înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Instanța a respins contestația formulată de procurori.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT.(…)Definitivă”, se arată în minuta Curții de Apel București.

Pronunțarea fusese amânată de vineri până luni.

Dosarul în care este vizat Călin Georgescu privește o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Ancheta a fost declanșată după o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că a fost convins să achite o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase. Împrumutul promis nu ar mai fi fost acordat, iar suma transferată nu ar fi fost restituită.

Potrivit acuzațiilor din dosar, Călin Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din banii transferați, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei electorale a fostului candidat.

Călin Georgescu se afla în arest preventiv din 29 septembrie 2026.