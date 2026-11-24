Pacienții din România ar putea avea acces la 41 de medicamente noi gratuite și compensate, după ce Ministerul Sănătății a lansat în transparență decizională un proiect care prevede actualizarea listei tratamentelor decontate de stat. Propunerea vizează mai multe categorii de afecțiuni, printre care diferite forme de cancer, boli rare, probleme cardiovasculare și neurologice, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Proiectul de act normativ prevede adăugarea a 41 de medicamente pe lista celor gratuite și compensate, dar și extinderea indicațiilor terapeutice pentru alte cinci tratamente.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, aceasta este a treia actualizare a listei inițiată în ultimele 12 luni. Dacă sunt luate în calcul toate cele trei demersuri, numărul total ajunge la 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice.

În domeniul oncologic, noile propuneri includ medicamente destinate pacienților cu cancer pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin. Sunt vizate și persoane diagnosticate cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută sau anumite tipuri de limfom.

O altă noutate este introducerea compensării pentru prima terapie țintită destinată tumorilor desmoide, o afecțiune rară pentru care alternativele de tratament sunt limitate.

Lista propusă de Ministerul Sănătății cuprinde și medicamente pentru mai multe boli rare. Printre acestea se numără distrofia musculară Duchenne, boala Pompe, fenilcetonuria și amiloidoza ereditară.

De asemenea, proiectul propune includerea mucopolizaharidozei de tip VI, cunoscută și sub denumirea de sindromul Maroteaux-Lamy, în Programul național de tratament pentru boli rare.

Dacă măsura va fi aprobată, pacienții diagnosticați cu această afecțiune vor putea beneficia de terapie de substituție enzimatică.

Noile medicamente vizează și afecțiunile cardiace și neurologice

Extinderea listei de tratamente decontate îi vizează și pe pacienții cu probleme cardiovasculare. Sunt incluse medicamente pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă și hipertensiunea arterială pulmonară.

În ceea ce privește afecțiunile neurologice, propunerile includ terapii pentru anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și pentru miastenia gravis generalizată.

Alte categorii de pacienți care ar putea beneficia de noile tratamente sunt persoanele diagnosticate cu deficit de hormon de creștere, inclusiv copii și adolescenți, hipoparatiroidism cronic și sindromul Cushing.

Proiectul mai cuprinde medicamente pentru boala renală cronică asociată diabetului de tip 2, colita ulcerativă și colangita biliară primară.

Noile măsuri includ și terapii destinate persoanelor care trăiesc cu HIV, precum și tratamente pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții care au trecut printr-un transplant.

Sunt vizate și imunodeficiențele secundare, inclusiv cele diagnosticate la copii.

O altă modificare importantă îi privește pe pacienții diagnosticați cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

Ministerul Sănătății propune majorarea procentului de compensare pentru unul dintre medicamentele utilizate în tratarea acestei afecțiuni. Astfel, nivelul decontării ar urma să crească de la 50% la 90% din prețul de referință.

Totodată, autoritățile urmăresc asigurarea continuității tratamentului pentru alte nouă medicamente care se află deja pe lista celor compensate.

Acestea sunt utilizate pentru tratarea insuficienței cardiace, sclerozei multiple, hepatitei C, dermatitei atopice, depresiei rezistente la tratament și a unor afecțiuni oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic.

Ministrul Sănătății a transmis că extinderea listei medicamentelor decontate reprezintă o măsură importantă pentru pacienții care au nevoie de terapii noi.

„Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăți accesul oamenilor la tratament”, a transmis Alexandru Rogobete.

Proiectul se află în etapa de transparență decizională. Introducerea efectivă a medicamentelor pe lista celor gratuite și compensate va fi posibilă după aprobarea și intrarea în vigoare a actului normativ.