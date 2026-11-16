Medicamentele din categoria GLP-1, utilizate pentru tratarea obezității, au demonstrat rezultate promițătoare și în cazul copiilor de vârstă școlară, inclusiv al celor cu vârste între 6 și 11 ani, potrivit WSJ.

Un studiu realizat de producătorul Novo Nordisk arată că tratamentul cu Wegovy a dus la o reducere semnificativă a indicelui de masă corporală, dar a ridicat întrebări privind ritmul de creștere în înălțime al copiilor.

Potrivit rezultatelor prezentate în cadrul unei conferințe dedicate medicinei obezității, copiii care au primit Wegovy au înregistrat o scădere medie de 13,5% a indicelui de masă corporală. În schimb, în grupul care a urmat doar programe de alimentație și activitate fizică, acest indicator a crescut cu aproximativ 3%.

Studiul a evidențiat însă și o diferență în dezvoltarea fizică. Copiii tratați cu Wegovy au crescut, în medie, cu 1,3 inci mai puțin decât cei care nu au primit medicamentul, într-o perioadă în care copiii din această categorie de vârstă cresc în mod obișnuit cu aproximativ 4-5 inci în doi ani.

Specialiștii spun că nu este încă limpede dacă această diferență va influența înălțimea finală a copiilor. Unii copii cu obezitate sunt mai înalți decât cei cu greutate normală, iar tratamentul ar putea încetini un ritm de creștere accelerat. Cercetătorii consideră că sunt necesare date urmărite pe o perioadă de cel puțin cinci ani pentru a stabili efectele pe termen lung.

Aaron Kelly, profesor de pediatrie la Universitatea din Minnesota și unul dintre autorii studiului Novo Nordisk, a susținut că recomandările privind stilul de viață nu sunt, în medie, suficiente pentru tratarea obezității la copii, în timp ce medicamentele pot reduce senzația de foame și poftele alimentare.

Tot în cadrul conferinței, compania Eli Lilly a prezentat rezultatele unui studiu avansat privind medicamentul Zepbound, administrat adolescenților. Participanții tratați au înregistrat o scădere medie de 18,5% a indicelui de masă corporală, în timp ce grupul care a urmat doar recomandări privind alimentația și mișcarea a înregistrat o ușoară creștere. Spre deosebire de rezultatele observate la copiii tratați cu Wegovy, adolescenții care au primit Zepbound au avut un ritm de creștere similar cu cel al grupului placebo.

Eli Lilly nu a anunțat deocamdată dacă și când va solicita aprobarea autorităților americane pentru utilizarea medicamentului la adolescenți. Wegovy este deja aprobat în Statele Unite pentru pacienții cu obezitate începând de la vârsta de 12 ani.

Utilizarea acestor tratamente la copii rămâne însă controversată. Unii specialiști atrag atenția că datele privind siguranța pe termen lung, în special în ceea ce privește dezvoltarea și pubertatea, sunt insuficiente. Studiile prezentate au inclus mai puțin de 200 de participanți fiecare, iar între 13% și 17% dintre aceștia au renunțat la tratament.

Greața și vărsăturile s-au numărat printre efectele adverse frecvente, similare celor observate la adulți.

În studiul Novo Nordisk, cercetătorii au urmărit și compoziția corporală. Copiii tratați cu Wegovy au pierdut în principal țesut adipos, continuând totuși să câștige masă musculară și alte tipuri de țesut slab pe măsură ce se dezvoltau.

Articolul prezintă și cazul lui Nicholas Hackenburg, un adolescent american de 17 ani care a avut dificultăți în controlul greutății încă din copilărie. Testele genetice au identificat o variantă asociată cu obezitatea severă cu debut timpuriu.

După mai mulți ani în care a încercat sporturi și diete, adolescentul a urmat tratamente din categoria GLP-1, cu întreruperi provocate de schimbările asigurării medicale. În ultimele 11 luni de tratament neîntrerupt cu Ozempic, a slăbit aproximativ 100 de livre, echivalentul a circa 45 de kilograme.

Cazul său ilustrează potențialul acestor medicamente, dar specialiștii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua beneficiile și riscurile administrării lor în perioada de creștere.