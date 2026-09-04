JD Vance a dezvăluit cum a reușit să slăbească

Vicepreședintele amerivan JD Vance a dezvăluit cine se află în spatele recentei sale pierderi în greutate, în prima conferință de presă de la Casa Albă din iulie, potrivit Fox News.

Vicepreședintele a spus că sfatul secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., de a consuma multă varză murată, l-a ajutat să-și reducă silueta.

În timp ce susținea prima conferință de presă oficială a Casei Albe din 23 iulie, vicepreședintele JD Vance a abordat joi o multitudine de subiecte, inclusiv războiul din Iran, prețurile petrolului și gazelor, inflația și mesajul republicanilor înainte de alegerile de la mijlocul mandatului.

Au existat și câteva momente relaxante în timpul conferinței, cum ar fi atunci când Peter Doocy, corespondent senior al Fox News pentru Casa Albă, l-a întrebat pe Vance despre pierderea sa în greutate din ultimele luni.

„Așadar, când ești vicepreședinte al Statelor Unite și una dintre primele întrebări la o conferință de presă de la Casa Albă este câtă greutate ai pierdut, trebuie să te fi îngrășat foarte tare”, a glumit Vance, care nu este străin de sesiunea de interviu cu presa, a treia pe care o conduce.

Vance a spus că sfaturile secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., sunt cele care l-au determinat să slăbească de la Postul Mare din februarie.

A spus că l-a sunat pe Kennedy și i-a spus că se gândește să renunțe la zahăr.

„Bobby Kennedy spune: «Nu, nu, nu, nu, am ceva mult mai bun decât asta și mult mai intens». Și practic... mănânc multe alimente bogate în proteine ​​și multă varză murată. Și să spunem doar că, dacă aceea a fost Marțea Grasă, Miercurea Grasă nu a venit niciodată”, a spus Vance.

„Așadar, sfatul meu pentru voi este că, dacă vreți să slăbiți, sunați-l pe Bobby Kennedy. Dar dacă vrei să te bucuri de ceea ce mănânci, nu-l suna pe Bobby Kennedy.”

Într-un interviu acordat în ianuarie podcastului „The Excerpt” de la USA Today, Kennedy a spus că urmează o „dietă carnivoră”.

Persoanele care urmează diete carnivore mănâncă doar produse de origine animală, cum ar fi carne, lactate și ouă, dar programul este dezaprobat de unii care adoptă alimente pe bază de plante, cum ar fi legume, fructe, cereale și leguminoase.

„Poate că nu este corect pentru alții, dar eu am pierdut 40% din grăsimea viscerală într-o lună”, a spus Vance în podcast, referindu-se la grăsimea care înconjoară organele interne și este legată de riscuri mai mari de boli cardiovasculare.

De asemenea, el a susținut că și-a îmbunătățit claritatea mentală, adăugând că a slăbit 9 kilograme în 20 de zile după ce a trecut la dietă. El a recunoscut că unele dintre beneficii s-ar putea datora efectului placebo.