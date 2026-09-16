Vicepreședintele JD Vance a pus degetul pe rană în scandalul generat de declarațiile și apelurile apocaliptice ale șefilor laboratoarelor de AI, sugerând că acestea vor doar să evite legislația prin cererea complet neobișnuită de legiferare în domeniu, potrivit The New York Post. Politicianul a devoalat ce se ascunde în spatele acestor apeluri bizare, arătând că e vorba doar de o încercare de a evita reglementările cu privire la concurență.

JD Vance declarat că se va opune oricărei activități „asemănătoare cartelului” a companiilor AI care le-ar putea proteja de legile antitrust, adăugând că este, de asemenea, foarte îngrijorat de noile amenințări pe care tehnologia le reprezintă la adresa vieții private a americanilor.

Vance a mers până acolo încât a spus că „un fel de incursiune lentă și constantă asupra vieții private” este, de asemenea, „o preocupare mult mai mare decât faptul că roboții vor prelua controlul și vor începe să ucidă oameni”.

„Există un univers în care facem asta în mod corect; există un univers în care facem asta în mod greșit”, a spus el într-un interviu exclusiv acordat luni emisiunii Air Force Two, discutând despre anxietățile legate de viitorul inteligenței artificiale.

„Și sunt extrem de sceptic față de companiile care vin la guvernul federal și spun să le reglementeze”, a adăugat el. „Diavolul se ascunde de fapt în detalii.”

Nici președintele Trump, nici alți oficiali ai Casei Albe nu și-au exprimat dorința de a reglementa firmele de inteligență artificială de top, precum Anthropic și OpenAI, după ce unul dintre foștii lor angajați a avertizat săptămâna trecută că tehnologia prezintă un risc mai mare de 10% de a distruge omenirea până în 2030 - și trebuie să fie ținută sub control „cât mai curând posibil”.

„Întrebarea este, în ce fel să vă reglementeze? Într-un mod care să vă protejeze de legile antitrust? Pentru că asta sună foarte groaznic”, a răspuns Vance luni. „Într-un mod care, știți, creează cumva o activitate de tip cartel? Nu mi se pare o idee prea bună.”

„Cu siguranță suntem dispuși să colaborăm în viitor... cu companii pentru a minimiza riscurile de aici”, a adăugat el.

Pe lângă Dario Amodei de la Anthropic și Sam Altman de la OpenAI, șeful Google DeepMind, Demis Hassabis, și Elon Musk au cerut o supraveghere guvernamentală mai strictă a inteligenței artificiale.

Vicepreședintele a respins, de asemenea, îngrijorările legate de capacitatea inteligenței artificiale generale, sau AGI, de a „distruge viața umană”, într-un mod descris de franciza „Terminator” prin intermediul companiei fictive Skynet.

„Nu văd dovezi în acest sens”, a spus Vance, adăugând că nici el nu crede că „roboții vor înlocui toate locurile de muncă ale oamenilor”.

Însă și-a exprimat îngrijorarea cu privire la două posibile consecințe ale progresului inteligenței artificiale: o inegalitate economică mai mare și „accelerarea tehnologiei de supraveghere”.

„Ultimele două revoluții tehnologice din istoria omenirii au distribuit masiv resursele. Așadar, dacă ne întoarcem la Revoluția Industrială, de ce ați văzut ascensiunea fascismului și a comunismului în Europa? Cred că un argument foarte puternic este acela că a existat o creștere masivă a disparităților de avere”, a continuat Vance.

Vicepreședintele a mai spus: „Povestea tehnologiei și a tehnologiei digitale din ultimii 20 de ani este, cred, o poveste a unor instrumente cu adevărat uimitoare care îmbunătățesc viața oamenilor, combinate cu o invazie masivă a vieții private.”

Ambele sunt preocupări pe care le nutrește cu privire la tehnologia care schimbă vieți, bazate pe credința sa catolică.

„Toată tehnologia ar trebui să servească ființelor umane și nu invers, iar scopul dezvoltării tehnologice este de a îmbunătăți viața oamenilor”, a spus Vance, menționând progresele din domeniul sănătății și din alte sectoare.

Dar a adăugat: „Sunt foarte, foarte îngrijorat de accelerarea tehnologiei de supraveghere și cred că este ceva la care trebuie să fim foarte atenți.”

Și Vance este îngrijorat că telefonul său îl ascultă.

„Adică, chiar și în cazul lucrurilor simple, nici măcar nu [trebuie] să intri în detalii despre inteligența artificială, dar, știi, dacă te uiți la un paragraf în browserul tău web sau la chestiile pe care le spui, vorbești cu familia ta, știi, telefonul tău mobil preia semnalul și îl folosește ca să-ți vândă publicitate digitală”, a continuat el.

„Există atât de multe moduri în care aceste instrumente tehnologice au invadat intimitatea umană”, a mai spus el, „și cred că trebuie să avem o conversație mai directă despre cum să echilibrăm aceste preocupări legate de confidențialitate.”