Ancheta DNA Iași în dosarul lui Fănel Bogos continuă cu audieri în rândul unor persoane din zona Guvernului. Potrivit informațiilor prezentate de presa locală, Mihnea-Claudiu Drumea, secretar de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, a fost audiat de procurori, fiind indicat drept unul dintre oamenii care ar fi facilitat accesul omului de afaceri Fănel Bogos la premierul Ilie Bolojan.

Conform sursei citate, Drumea ar fi avut un rol în stabilirea accesului lui Fănel Bogos în biroul premierului și l-ar fi convins pe Mihai Jurcă, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, să permită întâlnirea, în condițiile în care vizitele antreprenorilor la premier sunt supuse unor proceduri interne.

Drumea a fost audiat aproximativ două ore și nu a făcut declarații la ieșirea din sediul DNA. O altă persoană apropiată de Cristina Trăilă, Monica Clinciu, ar fi fost, de asemenea, audiată.

Aceasta este funcționar public în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și reprezintă Secretariatul General al Guvernului în Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Ancheta vizează întâlnirea dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan, dar și demersurile făcute ulterior de omul de afaceri. Potrivit informațiilor prezentate, Bogos ar fi înmânat premierului un memoriu referitor la conducerea unor instituții din domeniul sanitar-veterinar, iar documentul ar fi fost direcționat către Corpul de Control.

În acest context, audierea lui Mihnea-Claudiu Drumea ar putea fi urmată, potrivit unor surse judiciare, de audierea lui Mihai Jurcă. Acesta ar putea fi întrebat despre modul în care Bogos a ajuns în biroul premierului și despre procedurile de acces respectate în acel caz.

La audierile anterioare, potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, Bolojan ar fi declarat procurorilor că nu știe cum a ajuns omul de afaceri în biroul său și ar fi indicat responsabilitatea lui Jurcă pentru accesul acestuia.

În paralel, fostul senator AUR Ninel Peia a lansat o acuzație potrivit căreia liderul AUR, George Simion, ar apărea în interceptările din dosarul Bogos. Afirmația nu este însoțită, în materialul prezentat, de dovezi publice care să o confirme.

AUR a reacționat la audierea lui Bolojan, susținând că justiția nu trebuie folosită pentru reglarea unor raporturi politice și că premierul trebuie să răspundă dacă există probe, dar dosarele penale nu trebuie transformate în instrumente de presiune politică.

Până la acest moment, informațiile prezentate despre posibilele implicații ale persoanelor menționate trebuie tratate ca acuzații sau ipoteze de anchetă, nu ca fapte stabilite definitiv.