Viața extravagantă dusă de Fănel Bogos! Milionarul este cunoscut pentru gesturile sale ieșite din comun

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după o decizie a Tribunalului Vaslui. Arestarea vine într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, care investighează o amplă rețea de trafic de influență. Procurorii susțin că aceasta ar fi formată din oameni de afaceri, foști militari, rezerviști și persoane cu poziții politice. În cazul lui Bogos, DNA îl acuză de instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Decizia de joi seară a instanței marchează cel mai recent episod dintr-o serie lungă de controverse care l-au plasat pe Bogos în atenția presei locale și naționale. De la acuzații privind nerespectarea normelor sanitare în fermele sale până la evenimente extravagante organizate în familie, numele lui a fost frecvent subiect de relatări publice.

Procurorii susțin că Bogos ar fi încercat să influențeze conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Conform acuzațiilor, omul de afaceri ar fi apelat la persoane cu rol de intermediere pentru a obține sprijin în schimbarea conducerii instituției.

Anchetatorii susțin că există conversații, probe și declarații care indică o implicare directă în demersurile de influențare a unor funcționari publici. În acest dosar au apărut nume din zona rezerviștilor și a unor foști membri ai serviciilor, investigația fiind în desfășurare.

În paralel cu ancheta, traiectoria profesională a lui Bogos rămâne una impresionantă din punct de vedere economic. Ziare.com scrie că acesta deține peste 20 de ferme de păsări în județele Vaslui, Iași și Galați. Afacerea include o stație de incubație și o fabrică de preparate din carne, iar compania a devenit una dintre cele mai mari din industrie în regiune.

Totuși, succesul economic a fost însoțit de controverse. HotNews.ro a relatat că produsele ieșite din fermele sale au fost retrase în mai multe rânduri de pe rafturile supermarketurilor, în urma unor alerte alimentare. Controalele ar fi descoperit nereguli privind normele sanitare și mediu. Retragerile au vizat carne și ouă, iar autoritățile sanitare au semnalat prezența unor bacterii periculoase.

În spațiul public, aceste episoade au ridicat semne de întrebare legate de modul în care sunt administrate fermele și standardele de siguranță alimentară. Bogos nu a avut o poziție publică oficială pe aceste teme în ultima perioadă, iar anchetele privind alertele alimentare au rămas consemnate în rapoartele instituțiilor de control.

Dincolo de partea de business, omul de afaceri a atras atenția prin evenimente din viața personală. Mai multe publicații locale și naționale au relatat despre modul neconvențional în care a organizat unele petreceri de familie. Un episod devenit foarte comentat a fost botezul unui copil, la care Bogos a avut 99 de nași.

Un alt moment a stârnit și mai multă surprindere. După ce nu a fost invitat la nunta unuia dintre fii, Bogos ar fi organizat, la două săptămâni după eveniment, o a doua nuntă. Fără mire și mireasă, doar cu invitați și muzică. La masa mirilor, au fost așezate două manechine de plastic. Potrivit relatărilor din presă, acesta nu a ținut cont de părerea fiului său și s-a distrat alături de formația Milenium. În acea seară ar fi cântat chiar și cu interpreta Anișoara Puică, mai multe melodii la rând.

Aceste episoade au consolidat imaginea publică a lui Bogos ca personaj excentric și greu de ignorat în viața socială a județului.

Afacerea sa nu a fost lovită doar de controale sanitare, ci și de incidente vizibile. HotNews a relatat că, în 2018, hoții au furat din una dintre firmele sale un seif cu 1,1 milioane de lei. Poliția nu a reușit să finalizeze cazul, iar dosarul nu a fost soluționat până în prezent, conform IPJ Vaslui.

Un an mai târziu, în 2019, ferme din proprietatea lui Bogos au suferit trei incendii majore. Prejudiciul estimat a depășit 1 milion de euro. În rapoartele inspectorilor ISU, cauza probabilă a fiecărui incendiu a fost „un scurtcircuit”. Deși incidentele au avut loc la intervale apropiate, autoritățile au menținut aceeași concluzie tehnică.

Pentru afacerile regionale din domeniul avicol, asemenea pierderi sunt greu de recuperat. Incendiile au afectat producția, animalele și infrastructura, iar afacerea a necesitat investiții pentru reconstrucție.

Luna trecută, numele lui Bogos a apărut din nou în comunicatele poliției. IPJ Vaslui a anunțat reținerea afaceristului pe o perioadă de 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ucis cu intenție un cal. Ancheta polițiștilor de la Biroul pentru Protecția Animalelor a inclus, potrivit comunicatului, o filmare care îl surprinde pe suspect chiar în momentul agresiunii.

Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a transmis oficial: „La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au luat măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore”. Conform procedurii, Bogos urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, care poate dispune măsuri preventive suplimentare.