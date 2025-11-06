Explicațiile Guvernului după audiența dintre premier și liderul PNL Vaslui. Fănel Bogos, prezent la întâlnire.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explică detaliile întâlnirii din 23 septembrie dintre premier și Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui, la Palatul Victoria. Barbu a fost însoțit de omul de afaceri Fănel Bogos, aflat ulterior în atenția DNA. Discuția a durat 15 minute, iar reprezentanții Guvernului susțin că premierul nu avea cunoștință despre problemele acestuia.

Guvernul a oferit joi o poziție oficială în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria din 23 septembrie, întâlnire la care au participat premierul, Mihai Barbu – președintele PNL Vaslui – și omul de afaceri Fănel Bogos. Episodul a atras atenția opiniei publice după apariția unor informații vehiculate în spațiul mediatic despre durata discuției și contextul audienței.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost cea care a oferit explicații oficiale. În declarațiile făcute presei, reprezentantul Executivului a subliniat că întâlnirea a avut loc în baza unei solicitări scrise depuse de liderul PNL Vaslui.

Potrivit Ioanei Dogioiu, audiența nu a avut loc în sediul PNL din Modrogan, ci la Palatul Victoria. Ea a precizat că informația este verificată „conform Registrului de intrări”.

Citatul integral transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului:

„Pe data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform Registrului de intrări, pentru că pe acela l-a verificat.”

Dogioiu a explicat și cine a participat la discuție. „A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul acestei audienţe, motivul invocat, au fost chestiuni politice de organizare, la nivelul filialei.”

Ea a insistat asupra duratei întâlnirii: „Discuţia a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore. Nu s-a ieşit din nicio şedinţă de Guvern, am văzut această nebunie. Doamne fereşte, sunt aici din iulie, domnul premier nu a ieşit din nicio şedinţă de Guvern. Cel mult s-a ridicat de pe scaun să vorbească cu unul dintre vicepremieri, dar s-a aşezat la loc.”

Mesajul oficial se referă la acuzațiile apărute în spațiul public privind o presupusă întrerupere a ședinței de Guvern pentru discuția cu Mihai Barbu și Fănel Bogos. Dogioiu afirmă că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Nu există ieşirea din şedinţa de Guvern, aşa cum vă precizez că eu, personal, nu ştiu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore, cu excepţia şedinţelor de coaliţie, dar nici acelea nu ştiu câte au fost de 4 ore, de la preluarea mandatului. După 15 minute, discuţia s-a încheiat. Restul se ştie.”

Purtătorul de cuvânt a declarat că premierul nu a solicitat, nu a primit și nu a avut cunoștință despre vreo sumă vehiculată pentru audiențe.

„Domnul prim-ministru, evident (…) nu are cunoştinţă de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audienţe, nu există aşa ceva, ba, mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenţia că aşa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege şi cine se dădea la asemenea fapte suferă sancţiunile legale.”

Dogioiu a mai respins varianta unor discuții extinse între premier și Fănel Bogos: „o interacţiune directă între prim-ministru şi Bogos nu a existat”.

Întrebată dacă premierul știa că Mihai Barbu va veni însoțit de un om de afaceri, în acest caz Fănel Bogos, Dogioiu a spus că nu poate confirma acest detaliu, dar că prezența lui Bogos este consemnată oficial:

„În mod cert, domnul prim-ministru nu se aştepta la o discuţie cu domnul Bogos, pe nicio altă temă decât teme politice, aşa cum i-a vorbit domnul Barbu despre el (…) Nu ştiu exact dacă ştia, nu pot să vă spun exact, nu l-am întrebat asta, dar în mod cert, domnul Barbu a venit însoţit de domnul Bogos, conform Registrului de intrări, este consemnat”.

În continuarea declarației, purtătorul de cuvânt afirmă:

„Sunt absolut convinsă că domnul premier nu ştia, pentru că nu se ocupă cu asemenea lucruri. Dacă cumva ştia sau nu ştia că domnul Barbu va veni însoţit de domnul Bogoş, personal nu l-am întrebat, deci nu vă pot da un răspuns. Ce vă pot spune e că intrarea domnului Bogoş este consemnată în registrul de intrări la Palatul Victoriei”.

Ioana Dogioiu a explicat că premierul este deschis la dialog cu mediul economic, atunci când există solicitări legitime. „Premierul este dispus să discute cu oameni de afaceri care au chestiuni legitime de discutat şi au fost întâlniri la Palatul Victoria, nenumărate, organizate pe domenii, pe zone de activitate, dar nu s-a pus problema de aşa ceva”.

Ea a mai precizat că nu cunoaște conținutul discuției purtate în acea întâlnire: „Nu ştiu ce i s-a cerut premierului, nu am acces la discuţiile private ale premierului. În orice caz, ceea ce vedem este că nu s-a întâmplat absolut nimic”.

În aceeași zi în care Guvernul a făcut explicațiile publice, DNA a anunțat oficial reținerea lui Fănel Bogos. Potrivit procurorilor anticorupție, acesta este acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență în formă continuată.

Ancheta începe de la o fermă de pui administrată în județul Vaslui. Procurorii susțin că, „prin încălcarea normelor sanitar-veterinare”, în fermă a apărut un focar de salmoneloză. Omul de afaceri ar fi depus un dosar pentru obținerea unor despăgubiri, motivând că firma nu este responsabilă pentru incident.

DSVSA Vaslui a respins documentația și a aplicat sancțiuni. Potrivit DNA, Fănel Bogos ar fi încercat ulterior să intervină la diferite persoane pentru retragerea sancțiunilor, dar și pentru schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui.