Rețeaua Bogos în stenograme: Două piese conduc România, una l-a pus pe Nicușor Dan

Un dosar penal investigat de DNA Iași scoate la iveală o rețea complexă de trafic de influență care, potrivit interceptărilor obținute de procurori, se lăuda că ar controla decizii de la cel mai înalt nivel politic și economic. În conversațiile surprinse de anchetatori, unii dintre membri afirmă că „l-au pus președinte pe Nicușor Dan” și că „piesa lor conduce economicul din România”, poziționându-se „peste Isărescu”, potrivit stenogramelor publicate de Mediafax.

Potrivit surselor judiciare, dosarul îl vizează pe milionarul Fănel Bogos, patronul companiei Vanbet, dar și pe generalul SIE în rezervă Nicolae Iana, fostul procuror militar DNA Vasile Doană, și pe afaceristul Cristian Bălan. Procurorii au efectuat miercuri 23 de percheziții în București și în opt județe, într-un caz care depășește granițele locale și implică tentative de influențare a conducerii unor instituții publice.

În stenogramele aflate la dosar, interlocutorii – prezentați ca membri ai unei rețele de trafic de influență – discută despre „umbrela Cotroceniului”, întâlniri cu miniștri și „acces direct” la decidenți. Unul dintre ei, Mihai Aniței, îi spune lui Bogos că există „două piese care conduc țara”, una dintre ele fiind „cea care l-a pus pe Nicușor Dan”, iar cealaltă „conduce economicul din România, e și peste Isărescu”.

Procurorii consideră aceste afirmații elemente relevante pentru conturarea unui „sistem relațional de influență” cu ambiții de control asupra deciziilor economice și administrative la nivel central.

Ancheta arată că milionarul Fănel Bogos ar fi urmărit demiterea directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, după ce instituția refuzase să aprobe despăgubiri de peste 13 milioane de lei pentru un focar de salmoneloză depistat la una dintre fermele sale. În paralel, rețeaua ar fi încercat să blocheze controalele sanitar-veterinare și să înlocuiască oficiali incomozi cu persoane „favorabile” intereselor sale economice.

Procurorii susțin că influența se exercita prin „promisiuni de protecție” și „contracte de consultanță” menite să acopere plăți ilegale.

Într-o discuție interceptată, Mihai Aniței îi propune lui Bogos o formă de protecție totală:

„Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Sub umbrela Cotroceniului direct și nu mai vine nimeni la tine! (...) Luăm masa la Cotroceni direct, da? Sau la unul din sediile de partide. (...) Există două piese care conduc țara asta... unul este cel care l-a pus pe Nicușor Dan și celălalt care conduce economicul României. E și peste Isărescu!”

Cazul își are originea în septembrie 2024, când, la ferma GOC Muntenii de Jos din Vaslui, autoritățile au confirmat un focar de Salmonella. Firma Vanbet, administrată de Bogos, a solicitat despăgubiri de milioane de lei, dar directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a refuzat aprobarea, invocând nereguli legate de raportarea bolii și trasabilitatea produselor.

După refuz, Bogos ar fi declanșat o campanie intensă pentru înlăturarea lui Ponea, apelând la politicieni și foști oficiali din administrație. În februarie 2025 ar fi avut loc întâlniri la ANSVSA, unde s-a dispus un control la Vaslui „la cererea scrisă” a milionarului.

DNA Iași continuă investigațiile privind traficul de influență, șantajul și corupția din jurul acestei rețele, care pretindea acces la vârfurile puterii. Toate persoanele menționate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanței.