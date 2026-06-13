Politica

Nicușor Dan cere investiții mai mari în cercetare. Mesajul transmis după întâlnirea cu șefa Consiliului European pentru Cercetare

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Nicușor Dan cere investiții mai mari în cercetare. Mesajul transmis după întâlnirea cu șefa Consiliului European pentru CercetareNicușor Dan și Maria Leptin. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru Cercetare, pentru a discuta despre viitorul finanțării europene destinate cercetării și inovării. Șeful statului a declarat că România trebuie să trateze cercetarea ca pe o investiție strategică și să dezvolte instituții capabile să atragă și să păstreze specialiști de top.

Nicușor Dan, discuții despre viitorul finanțării europene pentru cercetare

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nicușor Dan a anunțat că a avut o întâlnire cu Maria Leptin, aflată la conducerea uneia dintre cele mai importante instituții europene dedicate susținerii excelenței științifice. Potrivit președintelui, discuțiile au vizat viitorul programelor europene de finanțare a cercetării și inovării, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda Horizon Europe.

Nicușor Dan a declarat că dezvoltarea cercetării și a inovării trebuie privită ca o componentă esențială pentru competitivitatea economică și securitatea Europei.

„Pentru România, este esenţial ca cercetarea şi inovarea să fie tratate ca investiţii strategice în competitivitatea economică, securitatea şi autonomia strategică a Europei”, a declarat președintele.

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Acesta a arătat că sprijinirea proiectelor științifice de înalt nivel poate contribui la valorificarea potențialului existent în România.

Nicușor Dan și Maria Leptin

Nicușor Dan și Maria Leptin. Sursă foto: Facebook

Nicușor Dan, apel pentru susținerea excelenței științifice

Șeful statului a vorbit și despre rolul Consiliului European pentru Cercetare, instituție care finanțează proiecte de cercetare fundamentală pe baza criteriului excelenței științifice.

„Consiliul European pentru Cercetare finanţează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile ştiinţifice, având ca unic criteriu excelenţa ştiinţifică. Acest principiu trebuie menţinut şi consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potenţialul cercetării şi a resursei umane valoroase din România”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele consideră că România trebuie să își dezvolte propriile structuri capabile să sprijine performanța în domeniul cercetării.

Domeniile în care România poate deveni un actor important

Nicușor Dan a afirmat că țara noastră trebuie să își propună să participe activ la dezvoltarea tehnologiilor viitorului și să nu rămână doar un beneficiar al progresului realizat în alte state.

„Trebuie să construim şi în România instituţii capabile să atragă, să păstreze şi să susţină talent ştiinţific de cel mai înalt nivel”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, o astfel de strategie ar putea permite României să contribuie direct la dezvoltarea unor domenii precum inteligența artificială, biotehnologiile, energia, securitatea cibernetică, apărarea sau științele sociale. Șeful statului a subliniat că investițiile în cercetare reprezintă una dintre condițiile necesare pentru ca România să joace un rol mai important în economia și dezvoltarea tehnologică europeană.

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