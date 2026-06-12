Politica

Nicușor Dan salută acordul celor 27 de state membre pentru Republica Moldova și Ucraina

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Nicușor Dan salută acordul celor 27 de state membre pentru Republica Moldova și UcrainaNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a salutat decizia statelor membre ale Uniunea Europeană de a face un nou pas în procesul de extindere a blocului comunitar, prin începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.

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Mesajul șefului statului a fost transmis vineri seara, după ce cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului cluster de negocieri, dedicat valorilor fundamentale, în relația cu cele două țări candidate.

„O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene!”, a scris Nicușor Dan, vineri seara, pe Facebook.

Potrivit președintelui, „cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale”.

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Sursa foto: Ministerul Justiției

România își reafirmă sprijinul după decizia UE

Șeful statului a evidențiat sprijinul constant acordat de România celor două state pe parcursul apropierii lor de Uniunea Europeană și a reafirmat disponibilitatea autorităților române de a continua această susținere.

„România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor europea Șeful statului a apreciat că extinderea Uniunii Europene contribuie la consolidarea spațiului european de democrație, securitate și prosperitate”, a continuat șeful statului.

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În același context, președintele a evidențiat importanța procesului de extindere pentru viitorul proiectului european, menționând că integrarea noilor state candidate poate consolida stabilitatea și competitivitatea Uniunii.

„O Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană”.

Decizia privind deschiderea negocierilor reprezintă un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei, cele două state urmând să intre într-o etapă complexă de evaluare și armonizare a legislației cu standardele Uniunii Europene. România și-a reafirmat, prin vocea președintelui, angajamentul de a sprijini acest proces până la atingerea obiectivului aderării.

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