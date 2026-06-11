Tiraspolul vrea să interzică termenul „Transnistria” în orice limbă

O nouă inițiativă înregistrată în structurile separatiste de la Tiraspol vizează extinderea interdicției privind folosirea denumirii „Transnistria” în orice limbă. Reacția a venit joi de la Chișinău, unde președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a criticat demersul și a transmis un avertisment autorităților din regiune. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a reacționat joi la intenția autorităților separatiste de la Tiraspol de a extinde interdicția privind utilizarea termenului „Transnistria”, calificând demersul drept o măsură de presiune asupra populației.

„Oamenii, când nu pot soluţiona problemele concrete şi vitale, de zi de zi, ale oamenilor, atunci inventează tot felul de acţiuni de coerciţie. (…) Eu zic să nu încerce răbdarea şi să lase cetăţenii în pace”, a declarat Igor Grosu, citat de NewsMaker.

În regiunea separatistă, folosirea termenului „Transnistria” a fost interzisă încă din septembrie 2024. La acel moment, autoritățile de la Tiraspol au echivalat utilizarea denumirii cu promovarea nazismului. Excepție făceau situațiile în care termenul era folosit în materiale care contribuiau la formarea unei atitudini negative față de nazism și extremism.

Recent, în legislativul regiunii separatiste a fost înregistrat un proiect care urmărește extinderea acestei interdicții. Potrivit documentului, utilizarea denumirii „Transnistria” în discursuri publice, publicații, opere sau materiale de presă ar urma să fie sancționată indiferent de limba în care este folosită.

Autorii inițiativei susțin că actuala legislație permite sancționarea doar a variantei în limba rusă a termenului. În opinia acestora, această limitare îngreunează aplicarea prevederilor legale, motiv pentru care propun extinderea interdicției la toate formele lingvistice.

Biroul pentru politici de reintegrare al Guvernului Republicii Moldova a reacționat la proiectul promovat la Tiraspol și a transmis că acesta reprezintă o nouă dovadă a restricțiilor impuse în regiune.

Instituția a anunțat că inițiativa reflectă continuarea proceselor de cenzură în stânga Nistrului, precum și tendințele de rusificare și autoizolare ale regiunii controlate de administrația nerecunoscută.

În istoriografia sovietică și rusă, denumirea „Transnistria” este asociată administrației civile instituite de România între anii 1941 și 1944 pe teritoriile aflate între Nistru și Bug, cu centrul administrativ la Odesa.

Această structură a inclus teritorii care aparțin în prezent regiunilor ucrainene Odesa, Vinița și Mikolaiv, precum și zona transnistreană a Republicii Moldova. Din acest motiv, termenul este legat și de perioada Holocaustului, pe teritoriul respectiv funcționând lagăre de concentrare și ghetouri în care au fost deportați zeci de mii de evrei, inclusiv din Basarabia și Bucovina.

În limba română, însă, termenul „Transnistria” este utilizat ca denumire istorică și geografică pentru teritoriul aflat dincolo de Nistru și are un înțeles apropiat de termenul rusesc „Pridnestrovie”. Din acest motiv, în spațiul românesc denumirea nu este asociată, în mod obișnuit, cu aceeași semnificație negativă invocată de autoritățile separatiste.

Autoritățile din regiunea separatistă folosesc oficial denumirea Republica Moldovenească Nistreană (RMN).