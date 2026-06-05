Politica

Igor Grosu: Mutarea Centrului Rus de Cultură la Tiraspol, o nouă provocare a Moscovei

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Igor Grosu: Mutarea Centrului Rus de Cultură la Tiraspol, o nouă provocare a MoscoveiIgor Grosu / Sursa foto: Arhică/EVZ
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Din cuprinsul articolului

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a calificat drept „o nouă provocare” a Federației Ruse intenția de a transfera Centrul Rus de Cultură și Știință de la Chișinău la Tiraspol, potrivit Vocea Basarabiei.

Igor Grosu: Aceste acțiuni au un caracter electoral

Potrivit lui Grosu, această inițiativă se înscrie într-un șir de acțiuni coordonate ale Moscovei menite să influențeze situația politică internă din Republica Moldova. El a comparat decizia cu alte măsuri recente ale Kremlinului, precum vizita unui ambasador neacreditat în UTA Găgăuzia și simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei ruse pentru anumite categorii de persoane.

„Aceste acțiuni au un caracter electoral și sunt legate de campaniile politice desfășurate de Moscova”, a declarat Igor Grosu.

„Rusia nu oferă susținătorilor săi beneficii concrete”

Șeful Legislativului a criticat dur strategia Rusiei, arătând că aceasta nu oferă beneficii concrete susținătorilor săi, ci apelează la gesturi simbolice și acțiuni de imagine:

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„Rusia nu oferă susținătorilor săi beneficii concrete, ci recurge la gesturi simbolice și acțiuni de imagine fără un impact real.”

Igor Grosu și-a exprimat convingerea că aceste inițiative nu își vor atinge obiectivul.

Sursa foto: ipn.md

Igor Grosu critică moldovenii care justifică acțiunile Kremlinului

Referindu-se la relațiile energetice, președintele Parlamentului a precizat că există în continuare un contract între Moldovagaz și Gazprom, însă partea rusă este cea care a redus și a sistat livrările de gaze naturale către Republica Moldova.

De asemenea, Igor Grosu a criticat politicienii moldoveni care justifică acțiunile Kremlinului și a atras atenția asupra pericolului reprezentat de propaganda rusă în anumite segmente ale politicii europene.

Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să își înceteze activitatea la 4 iulie 2026, după denunțarea acordului bilateral privind centrele culturale. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avertizat că o eventuală relocare a instituției la Tiraspol ar putea încălca normele dreptului internațional, în absența unui nou acord bilateral între Chișinău și Moscova.

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