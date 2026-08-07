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Noua apariție a lui Trump a aprins internetul. Toată lumea vorbește despre același detaliu

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Noua apariție a lui Trump a aprins internetul. Toată lumea vorbește despre același detaliuTrump. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Noua apariție publică a președintelui american Donald Trump a atras atenția nu prin declarațiile sale, ci prin schimbarea vizibilă a coafurii. Părul liderului de la Casa Albă a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte pe rețelele sociale din Statele Unite, unde internauții încearcă să afle dacă este vorba despre o schimbare de stil, un tratament sau altceva. Presa americană remarcă faptul că, la 80 de ani, Trump pare să sfideze trecerea timpului, iar aspectul părului său a alimentat numeroase comentarii și glume în mediul online.

Apariția din Las Vegas a stârnit numeroase reacții

Speculațiile au început după discursul susținut miercuri la Rock Resort din Las Vegas, unde Donald Trump a vorbit despre disputele comerciale cu guvernul canadian.

De această dată, atenția publicului s-a îndreptat aproape exclusiv asupra părului său, descris de utilizatorii rețelelor sociale drept mai des, mai strălucitor și cu un volum neobișnuit.

Internauții au remarcat că nuanța blondă părea mai deschisă decât în aparițiile anterioare, inclusiv comparativ cu ziua precedentă, când președintele participase la emisiunea „News at night” de la Fox.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Utilizatorii rețelelor sociale lansează numeroase teorii

Jurnalistul Aaron Rupar, cunoscut pentru comentariile sale politice pe platforma X, a scris: „Oare Trump are perucă sau ce naiba se întâmplă aici?”

Ulterior, acesta a revenit cu o altă observație: „Părul lui Trump, ăă, are mai mult volum decât în mod normal”.

Reacțiile s-au înmulțit rapid, iar numeroși utilizatori au încercat să explice schimbarea prin diverse teorii, de la produse cosmetice până la intervenții estetice.

Explicația oferită de Trump

Întrebat despre reacțiile apărute pe internet, Donald Trump a răspuns că nu este interesat de aceste teorii.

„Nu mă interesează ce spune lumea”, a arătat el.

La scurt timp, un susținător al mișcării MAGA a comentat: „Aceasta e o dovadă că președintele îmbătrânește în sens invers. Părul lui arată absolut uimitor astăzi”.

Democrații compară imaginile recente cu fotografii mai vechi

Subiectul a fost preluat inclusiv de susținători ai Partidului Democrat, care au distribuit fotografii realizate cu mai puțin de trei luni în urmă, în care părul lui Trump părea mai subțire și cu o nuanță mai apropiată de gri.

O altă imagine devenită virală îl surprinde pe președintele american urcând la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce vântul îi ridică părul, secvență care a generat și mai multe meme-uri și comentarii pe rețelele sociale.

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