Noua apariție publică a președintelui american Donald Trump a atras atenția nu prin declarațiile sale, ci prin schimbarea vizibilă a coafurii. Părul liderului de la Casa Albă a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte pe rețelele sociale din Statele Unite, unde internauții încearcă să afle dacă este vorba despre o schimbare de stil, un tratament sau altceva. Presa americană remarcă faptul că, la 80 de ani, Trump pare să sfideze trecerea timpului, iar aspectul părului său a alimentat numeroase comentarii și glume în mediul online.

Speculațiile au început după discursul susținut miercuri la Rock Resort din Las Vegas, unde Donald Trump a vorbit despre disputele comerciale cu guvernul canadian.

De această dată, atenția publicului s-a îndreptat aproape exclusiv asupra părului său, descris de utilizatorii rețelelor sociale drept mai des, mai strălucitor și cu un volum neobișnuit.

Internauții au remarcat că nuanța blondă părea mai deschisă decât în aparițiile anterioare, inclusiv comparativ cu ziua precedentă, când președintele participase la emisiunea „News at night” de la Fox.

Jurnalistul Aaron Rupar, cunoscut pentru comentariile sale politice pe platforma X, a scris: „Oare Trump are perucă sau ce naiba se întâmplă aici?”

Ulterior, acesta a revenit cu o altă observație: „Părul lui Trump, ăă, are mai mult volum decât în mod normal”.

Reacțiile s-au înmulțit rapid, iar numeroși utilizatori au încercat să explice schimbarea prin diverse teorii, de la produse cosmetice până la intervenții estetice.

Întrebat despre reacțiile apărute pe internet, Donald Trump a răspuns că nu este interesat de aceste teorii.

„Nu mă interesează ce spune lumea”, a arătat el.

La scurt timp, un susținător al mișcării MAGA a comentat: „Aceasta e o dovadă că președintele îmbătrânește în sens invers. Părul lui arată absolut uimitor astăzi”.

Subiectul a fost preluat inclusiv de susținători ai Partidului Democrat, care au distribuit fotografii realizate cu mai puțin de trei luni în urmă, în care părul lui Trump părea mai subțire și cu o nuanță mai apropiată de gri.

O altă imagine devenită virală îl surprinde pe președintele american urcând la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce vântul îi ridică părul, secvență care a generat și mai multe meme-uri și comentarii pe rețelele sociale.