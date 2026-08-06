Președintele american Donald Trump a respins public informațiile potrivit cărora ar fi nemulțumit de activitatea secretarului Apărării, Pete Hegseth, calificând relatările din presă drept „zvonuri false și complet nefondate”. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, în contextul unor articole apărute în presa americană privind viitorul șefului Pentagonului.

Trump a afirmat că este „extrem de mulțumit” de modul în care Pete Hegseth își îndeplinește atribuțiile și a susținut că rezultatele administrației în domeniul securității și apărării au fost „extraordinare”. Totodată, liderul american a criticat dur publicația The Washington Post, pe care a acuzat-o că a publicat informații false.

În mesajul publicat pe Truth Social, Donald Trump a respins categoric speculațiile privind o posibilă schimbare la conducerea Departamentului Apărării.

„Presa de știri false răspândește, ca de obicei, zvonuri false și complet nefondate. Sunt extrem de mulțumit de treaba pe care o face Pete Hegseth”, a scris Trump.

Președintele SUA a susținut că Hegseth este „foarte respectat în cadrul armatei” și că, sub conducerea sa, Pentagonul a înregistrat progrese importante. Trump a menționat în special eliminarea programelor de diversitate, echitate și incluziune (DEI) și creșterea recrutărilor în armată, despre care afirmă că au ajuns la niveluri istorice.

În aceeași postare, Donald Trump a invocat și politica externă a administrației sale. El a afirmat că operațiunea împotriva Venezuelei a avut rezultate rapide, susținând că aceasta a contribuit la aducerea în fața justiției a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, pe care îl descrie drept „unul dintre cei mai periculoși infractori din lume”.

Trump a făcut referire și la situația din Iran, afirmând că acțiunile administrației sale urmăresc împiedicarea Teheranului să obțină arme nucleare.

Aceste afirmații reflectă poziția exprimată de președinte în mesajul publicat pe Truth Social și nu reprezintă constatări independente.

Donald Trump și-a îndreptat criticile către The Washington Post, publicație pe care a acuzat-o că a lansat informațiile privind presupusele tensiuni dintre el și Pete Hegseth.

Potrivit liderului de la Casa Albă, reprezentanții administrației ar fi informat publicația că informațiile sunt false înainte de apariția articolului.

„În realitate, cred că această falsă «relatare» este trădătoare”, a scris Trump în încheierea mesajului.

Declarația se înscrie în seria atacurilor repetate lansate de președintele american la adresa unor instituții media, pe care le acuză frecvent că publică informații inexacte sau părtinitoare.