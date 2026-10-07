August Hanning, fostul director al Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), a fost arestat marți, 6 octombrie 2026, sub acuzații devastatoare de trădare de stat și spionaj. Arestarea sa reprezintă cel mai mare scandal de securitate din Germania de la Războiul Rece încoace.

O dezvăluire care-l leagă de România poate redeschide un dosar spectsculos: fuga lui Alexander Adamescu dun România și întorsătura spectaculoasă a cazului său.

Deși reținerea sa este oficial legată de traficarea a mii de documente strict secrete de stat, ancheta a pornit de la un detaliu neașteptat și mult mai întunecat: colaborarea sa cu foști directori ai agențiilor de spionaj israeliene Mossad și Shin Bet pentru o operațiune de răpire internațională. Presa israeliană a relatat pe larg acest lucru.

Hanning, care a condus puternicul BND între 1998 și 2005, a fost reținut alături de fostul său șef de cabinet, identificat de procurorii germani drept „Manfred D.”. Deși Hanning a părăsit sistemul de stat de multă vreme, Manfred D. a rămas în structurile BND și a continuat să aibă acces la cele mai sensibile secrete germane și aliate.

Conform procurorilor, între 2010 și 2026, Manfred D. i-a furnizat lui Hanning aproximativ 2.000 de dosare clasificate. Fostul director BND a monetizat aceste secrete prin intermediul firmei sale private de consultanță în securitate, redactând rapoarte analitice pe care le-a pasat „reprezentanților unui serviciu de informații străin”.

Surse din presa germană arată că, deși nu există suspiciuni de colaborare cu Rusia, documentele scurse conțineau informații sensibile despre programul nuclear al Iranului, un punct de maxim interes pentru serviciile de spionaj din Orientul Mijlociu.

Partea cea mai interesantă este reltată de Mihai Răzvan Moraru. “Hanning a lucrat pentru Alexander Adamescu, în dosarul său de extrădare din Marea Britanie. Adamescu era acuzat în România cǎ a mituit judecatori ai Tribunalului București pentru a obține soluții favorabile în dosarele de insolvență ale companiilor tatălui său, Dan Adamescu.

În februarie 2024 Tribunal București a exclus toate probele strânse de DNA, iar mandatul de arestare a fost anulat. După ce instanța din Marea Britanie aprobase extrădarea. Hanning a susținut în instanța din Marea Britanie cǎ dosarul lui Adamescu este unul politic, creat de serviciile de informații din România și a depus în instanță documente care s-au dovedit a fi false!

A susținut cǎ Victor Ponta cunoaște cazul, pentru cǎ acesta participase la acele întâlniri, depunând la dosar notițe de la acele presupuse întâlniri, atribuite lui Victor Ponta, în care acesta a fi cerut rezolvarea problemei Astra și a lui Adamescu, aliatul lui Traian Băsescu”!

Cum a ajuns cel mai influent fost spion al Germaniei să pice în plasa anchetatorilor? Firul a fost declanșat în septembrie 2025. Atunci, procurorii din Hamburg au percheziționat locuința lui Hanning, investigând un dosar halucinant de răpire care o are în centru pe milionara germană Christina Block, moștenitoarea faimosului imperiu de restaurante Block House.

În mijlocul unei dispute aprige pentru custodie, Block ar fi angajat firma privată a lui Hanning, System 360, pentru a-i răpi cei doi copii din casa fostului ei soț, aflat în Danemarca. După o tentativă eșuată în toamna anului 2022, Hanning ar fi apelat la „greii” spionajului israelian.

Conform acuzațiilor din dosar, Hanning a transferat operațiunea către Yaakov Perry, fostul director al agenției de informații interne a Israelului, Shin Bet, care în prezent conduce firma privată CGI Group. Fostul soț al Christinei Block susține, de asemenea, că Hanning l-a recrutat personal în această schemă și pe Danny Yatom, fostul director al Mossad-ului. Echipa de agenți israelieni orchestrată de Hanning a lansat asaltul în noaptea de Revelion 2024, agresându-l pe tată, răpind copiii și transportându-i clandestin în Germania, de unde o instanță daneză a ordonat ulterior returnarea lor.

În timpul perchezițiilor care vizau dovezile din acest caz de răpire și asalt, autoritățile germane au dat peste „comoara” de dosare BND clasificate obținute de la Manfred D., ceea ce a dus la decapitarea carierei sale post-guvernamentale și arestarea pentru trădare.

Legăturile lui August Hanning cu establishmentul israelian de securitate nu sunt un secret, ci o dovadă a modului în care foștii șefi ai serviciilor secrete continuă să colaboreze la limita legii în sectorul privat.

Întrebat recent de presa israeliană despre acuzațiile de răpire, fostul șef Mossad, Danny Yatom, a negat orice fel de participare. „Nu am nicio legătură cu acest caz. Este pur și simplu o pierdere de timp”, a declarat Yatom, deși a recunoscut că îl cunoaște pe Hanning încă de pe vremea când cancelarul Germaniei era Helmut Kohl. Firma lui Yaakov Perry, CGI Group, a negat, de asemenea, legăturile cu răpirea și a amenințat cu procese de defăimare.

Cu toate acestea, declarațiile din trecut ale lui Hanning îl contrazic. Într-un interviu acordat presei din Israel în 2021, fostul șef al BND se lăuda nestingherit că, mult timp după plecarea sa de la cârma spionajului german, a menținut „relații de lucru foarte strânse, chiar prietenii” cu Yatom și cu alți înalți oficiali ai Mossad-ului.

Ceea ce a început ca o intervenție brutală cu agenți „la negru” pentru soluționarea divorțului unei moștenitoare miliardare s-a transformat astăzi în dosarul care va rescrie istoria recentă a serviciilor secrete germane.