Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt mai rău decât un butoi cu pulbere, iar deciziile luate la mii de kilometri distanță au un impact direct și dureros asupra portofelelor din România. În cea mai recentă ediție a podcastului „Contrapunct”, jurnalistul EVZ Mirel Curea și generalul SIE Silviu Predoiu au analizat mutările geopolitice secrete pentru publicul larg.

Oferta ascunsă a Iran, disperarea americanilor de a ieși din conflict și ipocrizia internațională a „operațiunilor militare speciale”. Acestea sunt ingredientele unei crize globale majore din care cetățeanul de rând iese întotdeauna pierzător. Europenii se uită cu îngrijorare, dar nu pot acționa.

În timp ce lumea privește cu groază spre posibilitatea unui conflict deschis între Israel și Iran, culisele diplomatice sunt în plină fierbere. Silviu Predoiu a dezvăluit că regimul de la Teheran încearcă să negocieze o detensionare a situației prin intermediul statului Qatar, punând pe masă redeschiderea rutei vitale pentru petrol.

„Iranul a revenit via Qatar cu propunerile sale. A spus: «Noi suntem pregătiți să redeschidem Strâmtoarea Ormuz în șapte zile, dar avem condiții». Condiții care includ ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, ridicarea interdicției de export pentru produse petroliere și deblocarea unor active financiare. SUA spune însă că discută orice abia după ce se rezolvă problema nucleară”, a explicat fostul șef al SIE.

Potrivit generalului, ambele tabere sunt îngrozite de perspectiva unui război total: „SUA evită un conflict major, vrea o ieșire elegantă. Iranul vrea, indiferent cum o formulăm, supraviețuirea regimului.”

Ceea ce complică negocierile este iminenta posibilitate a revenirii lui Donald Trump la Casa Albă, un lider imprevizibil care are nevoie de o victorie uriașă de imagine pentru a-și justifica politicile trecute.

Predoiu a precizat: „Trump ar avea nevoie să spună: «Iranul ne-a dat uraniul îmbogățit la 60%». E clar că o concentrație de 60% nu e pentru un program civil, ci militar. Iranul însă nu va face asta, nu mai are încredere, pentru că Trump a dovedit că la el vorbele se schimbă de pe o zi pe alta.”

Toate aceste șahuri geopolitice nu reprezintă doar discuții teoretice. Blocajele din Orientul Mijlociu și atacurile asupra vaselor comerciale se traduc imediat în costuri uriașe pentru viața de zi cu zi.

Mirel Curea a punctat exact temerea românului de rând: „Am în vedere mai ales ceea ce interesează pe oamenii obișnuiți, prețul la combustibil, rutele pe care se alimentează cu petrol. Ne afectează direct!”

Afirmația a fost susținută cu fermitate de generalul Predoiu, care a lansat un avertisment clar către populație: „Aici este problema pe care o plătim toți la prețul de la pompă! O plătim fiecare dintre noi. Orice decizie greșită, orice rachetă prost calculată care produce victime forțează mâna liderilor, iar costurile economice și materiale devin uriașe.”

O altă temă extrem de incomodă dezbătută la „Contrapunct” a fost limbajul dublu folosit de marile puteri pentru a ocoli legile internaționale. Mirel Curea a taxat dur modul în care conceptul rusesc de „operațiune militară specială” a devenit o scuză globală pentru agresiune armată.

„E o sintagmă care ar trebui interzisă atunci când armata unei țări depășește frontiera altei țări. Nu poți să spui că Rusia atacă, dar de fapt e operațiune specială. Te-ai dus cu armata, te-ai apucat să bombardezi lume, la revedere, e război!”, a tunat jurnalistul Mirel Curea.

Surprinzător, generalul Predoiu a arătat că această ipocrizie nu aparține doar rușilor. Până și americanii au adaptat-o în Orientul Mijlociu pentru a ocoli Congresul. „Trump a folosit rețeta lui Putin. Ca să evite acuzațiile că a declanșat un conflict cu Iranul fără regulile Congresului, a spus: «Nu este război!». A folosit rețeta lui Putin. Lumea a făcut pe niznaiul. Nu înghițim la Putin, dar înghițim aici, zicând că e doar o operație pe care am declanșat-o”, a punctat, tăios, fostul șef al spionajului extern românesc.