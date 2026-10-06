Un sondaj realizat de Ministerul Afacerilor Interne arată un interes ridicat al românilor pentru RO Wallet, portofelul digital de identitate al României. La chestionarul național au răspuns 3.065 de persoane, iar 95% dintre respondenți spun că ar utiliza aplicația: 85% afirmă că o vor folosi cu siguranță, în timp ce alți 10% spun că probabil o vor utiliza.

Sondajul a fost realizat în perioada 13-27 septembrie 2026, iar rezultatele au fost prezentate marți de Ministerul Afacerilor Interne, odată cu informațiile privind stadiul proiectului RO Wallet.

Doar 3% dintre participanții la sondaj au declarat că preferă în continuare documentele în format fizic. În ceea ce privește actele pe care cetățenii și le doresc în aplicație, cele mai multe răspunsuri au vizat cartea de identitate, menționată de 96% dintre respondenți, permisul de conducere, indicat de 94%, și cardul de sănătate, dorit de 92%.

Aplicația ar fi utilizată în special în situații în care românii trebuie să își dovedească identitatea sau să prezinte documente oficiale. 89% dintre respondenți spun că ar folosi RO Wallet la controlul în trafic, 84% la ghișeele instituțiilor publice, 79% la medic sau la farmacie, iar 78% la bancă.

Și utilizarea în afara țării este considerată importantă. 92% dintre participanții la sondaj afirmă că ar folosi RO Wallet în timpul călătoriilor și la frontieră.

Sondajul arată că securitatea datelor și posibilitatea de a controla informațiile transmise reprezintă aspecte importante pentru utilizatori. 84% dintre respondenți vor ca aplicația să ofere un istoric în care să poată vedea cine le-a verificat datele și când.

Alți 80% solicită posibilitatea deblocării aplicației prin amprentă sau PIN, în timp ce 77% vor să poată decide exact ce date personale sunt afișate și cui sunt transmise.

De altfel, securitatea și protecția datelor au reprezentat cea mai frecventă sugestie transmisă de participanții care au oferit recomandări suplimentare. Această temă a fost menționată de 24% dintre cei care au lăsat o sugestie.

„Rezultatele sondajului confirmă că cetățenii își doresc o platformă sigură pentru gestionarea documentelor lor. Aceștia vor să poată folosi aplicația atât în România, cât și în spațiul Uniunii Europene”, a declarat chestorul de poliție Răzvan-Iulian Jiga, directorul DGCTI din cadrul MAI.

Potrivit acestuia, dezvoltarea RO Wallet are la bază principiul potrivit căruia fiecare cetățean trebuie să poată decide ce date transmite, cui le transmite și în ce scop. Reprezentantul MAI a mai precizat că utilizarea aplicației este privată, iar alte persoane nu vor putea vedea dacă cineva folosește RO Wallet, unde îl utilizează sau în ce scop.

Proiectul are un calendar de implementare în mai multe etape. La 31 octombrie 2026, mediul de testare, respectiv sandbox-ul, și aplicația mobilă de test urmează să devină disponibile pentru partenerii care vor integra RO Wallet.

Prima etapă pentru utilizatori este programată pentru ianuarie 2027. Atunci va fi disponibilă înrolarea la distanță pentru titularii cărții electronice de identitate (CEI), prin citirea cipului folosind tehnologia NFC și introducerea PIN-ului asociat documentului.

A doua etapă este prevăzută pentru trimestrul al treilea din 2027 și va permite înrolarea persoanelor care dețin cartea de identitate clasică. În acest caz, verificarea identității se va face în prezență.

În prezent, echipa proiectului lucrează la emiterea și verificarea datelor de identificare (PID), la interfața aplicației, la sistemul central și la versiunile pentru Android și iOS. Documentația tehnică este publicată și actualizată în mod constant pe GitHub.

RO Wallet urmează să fie prezentat și la EUDI Wallet Launchpad 2026, eveniment organizat de Comisia Europeană și dedicat portofelelor naționale de identitate digitală. Evenimentul va avea loc la Bruxelles, în perioada 29-30 octombrie.

RO Wallet reprezintă portofelul european de identitate digitală (EUDI Wallet) al României și este dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne în baza Regulamentului (UE) 2024/1183, cunoscut drept eIDAS 2.

Aplicația va permite cetățenilor să păstreze pe telefon documente oficiale, să își dovedească identitatea atât online, cât și offline, în România și în celelalte state ale Uniunii Europene, precum și să utilizeze semnătura electronică. Datele de identitate vor fi emise la cel mai înalt nivel de asigurare prevăzut de legislația europeană.