Cartea de identitate devine portofel digital. Totul într-un singur card

Carte electronică de identitate. Sursă foto: Facebook
Până la sfârșitul anului 2026, cartea de identitate electronică va deveni un instrument mult mai complex, putând fi folosită atât ca card de sănătate, cât și ca portofoliu digital pentru diplome și alte documente personale, potrivit România Liberă.

Cartea de identitate devine portofel digital

Vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă și cu coordonarea digitalizării administrației publice, a explicat că noul document va fi integrat într-un portofel electronic care va centraliza principalele acte necesare cetățenilor în relația cu statul.

„Este prevăzută finalizarea portofelului electronic până la finalul anului. Atunci, acest wallet va reuni tot ce avem nevoie: diplome, cardul de sănătate, alte acte”, a declarat Gheorghiu.

Carte electronică de identitate

Carte electronică de identitate. Sursa foto: Facebook/Sindicatul Europol

Câți români au primit cartea de identitate electronică

Până în prezent, aproximativ 1,2 milioane de români au primit cartea de identitate electronică, care include și semnătură electronică și nu presupune taxe de eliberare. Totuși, implementarea noilor funcționalități întâmpină obstacole în unele instituții publice, unde lipsesc cititoarele de card sau personalul nu a fost instruit suficient pentru utilizarea acestora.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face”, a subliniat vicepremierul, adăugând că problemele legate de echipamente și bugete locale vor fi soluționate în perioada următoare.

Cloud-ul guvernamental

Un element central pentru funcționarea completă a serviciilor digitale este cloud-ul guvernamental, proiect aflat în fază finală de implementare. Gheorghiu a precizat că infrastructura ar urma să devină operațională în vara acestui an. „Trebuia să se încheie. El este aproape finalizat. Am discutat și cu STS și cu ADR, în vara aceasta va fi funcțional.”

Cloud-ul guvernamental va permite schimbul securizat de informații între instituții și va facilita utilizarea portofelului electronic asociat cărții de identitate. Autoritățile speră astfel să reducă birocrația și să limiteze situațiile în care cetățenii trebuie să depună documente fizice la ghișee.

Investiția totală pentru acest proiect este estimată la aproape 130 de milioane de euro, fonduri asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul guvernului este ca, odată cu finalizarea cloud-ului și a portofelului electronic, cartea de identitate să devină principalul instrument de acces la serviciile publice digitale, vizând cel puțin trei milioane de cetățeni până la sfârșitul anului viitor.

