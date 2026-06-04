Absolvenții care au promovat examenul de Bacalaureat în 2026 și nu au depus contestații vor putea intra mai devreme în posesia diplomei de absolvire, potrivit unei informări transmise de Ministerul Educației către unitățile de învățământ.

Măsura are ca scop facilitarea accesului rapid la documentele necesare pentru admiterea la facultate sau pentru alte proceduri administrative care impun prezentarea diplomei de Bacalaureat într-un termen scurt.

Conform instrucțiunilor ministerului, diploma de Bacalaureat poate fi eliberată, la cerere, candidaților care au promovat examenul și nu au solicitat reevaluarea lucrărilor.

Prevederea se aplică absolvenților care au susținut și promovat examenul în sesiunea specială din mai 2026, în sesiunea iunie–iulie 2026 sau în sesiunea august 2026.

Totuși, documentele nu pot fi ridicate imediat după afișarea rezultatelor inițiale. Eliberarea diplomelor este posibilă doar după expirarea perioadei oficiale destinate depunerii contestațiilor.

În cazul candidaților care aleg să conteste notele, diploma va fi emisă după publicarea rezultatelor finale și validarea situației școlare.

Ministerul Educației recomandă școlilor să acorde prioritate absolvenților care au nevoie urgentă de diploma de Bacalaureat pentru înscrierea la facultate.

Măsura este considerată utilă în special pentru candidații care aplică la universități din străinătate sau la programe de studii cu termene scurte de depunere a documentelor.

În fiecare an, numeroși absolvenți se confruntă cu presiunea termenelor de admitere, iar obținerea rapidă a diplomei poate simplifica procesul de înscriere.

Potrivit instrucțiunilor transmise unităților de învățământ, diplomele vor fi completate pe baza datelor existente în catalogul electronic.

Documentele vor fi semnate de directorul școlii și de președintele comisiei din centrul de examen, iar termenul de completare este de maximum 10 zile de la încheierea examenului.

În cazul probei la Biologie, pe diplomă va fi menționată disciplina susținută, nu programa după care a fost organizată evaluarea. De asemenea, pentru probele scrise va fi trecută denumirea exactă a examenului susținut.

Diploma de Bacalaureat reprezintă documentul oficial care certifică promovarea examenului național și finalizarea studiilor liceale.

Pe aceasta sunt înscrise datele de identificare ale absolventului, profilul și specializarea urmate, notele obținute la probele examenului, precum și media finală.

Documentul este necesar pentru admiterea la facultate, participarea la concursuri de angajare și continuarea studiilor în țară sau în străinătate.

Elevii care doresc să beneficieze de eliberarea anticipată a diplomei trebuie să depună o solicitare la unitatea de învățământ și să nu fi formulat contestații după afișarea rezultatelor inițiale.

Ministerul Educației precizează că toate documentele trebuie completate și eliberate în conformitate cu metodologia de organizare a examenului național de Bacalaureat și cu reglementările privind actele de studii.