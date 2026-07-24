Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a reacționat vineri după discursul critic susținut de absolventa Claudia Ciobanu la ceremonia promoției 2026. Rectorul Viorel Scripcariu a afirmat că acuzațiile generale privind pregătirea practică, modul de predare și condițiile din facultate au schimbat caracterul festiv al evenimentului și nu au fost însoțite de exemple care să permită verificarea lor.

Claudia Ciobanu, reprezentanta absolvenților programului Asistență Medicală Generală, a reclamat miercuri că studenții ar fi petrecut ore în spitale fără să fie implicați în activități, că unele cursuri s-ar fi limitat la citirea prezentărilor și că spațiile de studiu nu ar fi oferit întotdeauna condiții corespunzătoare.

În discursul ținut în fața conducerii universității, tânăra a cerut schimbări în pregătirea viitorilor asistenți medicali și a afirmat că numeroși absolvenți nu se simt pregătiți să intre în profesie.

Viorel Scripcariu a afirmat că festivitatea de absolvire este un eveniment destinat întregii promoții, familiilor absolvenților și cadrelor didactice. În opinia sa, afirmațiile lansate în cadrul ceremoniei au afectat experiența colegilor care nu împărtășesc imaginea prezentată de Claudia Ciobanu.

Rectorul UMF Iaşi, Viorel Scripcariu, a afirmat, vineri, că festivitatea de absolvire este un moment "colectiv şi festiv", dedicat tuturor absolvenţilor, familiilor acestora şi cadrelor didactice şi că "alegerea acestui moment pentru formularea unor afirmaţii grave, generalizatoare şi neînsoţite de exemple concrete a modificat inevitabil caracterul festiv al ceremoniei şi a afectat experienţa unor absolvenţi care nu s-au regăsit în imaginea prezentată".

Conducerea universității a anunțat că eventualele probleme privind cursurile, stagiile practice sau infrastructura ar fi putut fi analizate și corectate dacă erau reclamate în timpul anilor de studiu.

Reprezentanții instituției au susținut că sesizările concrete, formulate prin canalele de dialog disponibile, ar fi permis intervenția în perioada în care studenții erau încă beneficiarii direcți ai procesului educațional.

Conducerea universității a răspuns și afirmației potrivit căreia majoritatea absolvenților nu s-ar simți pregătiți să intre în câmpul muncii.

Instituția consideră că aceasta reprezintă o percepție personală sau, cel mult, opinia unei părți dintre colegii tinerei, în lipsa unei consultări care să includă întreaga promoție.

„Afirmaţia potrivit căreia «majoritatea» absolvenţilor nu se simt pregătiţi să intre în câmpul muncii exprimă o percepţie personală şi, eventual, percepţia unei părţi dintre colegii absolventei. Ea nu poate fi prezentată însă drept concluzia întregii promoţii sau a majorităţii absolvenţilor, în absenţa unei consultări reprezentative şi a unor date care să o susţină. Reacţiile formulate ulterior de numeroşi absolvenţi arată că o parte importantă dintre aceştia nu s-au regăsit în afirmaţia potrivit căreia nu ar fi pregătiţi pentru exercitarea profesiei", arată conducerea UMF Iaşi.

Universitatea a amintit că absolventa a fost șefa unei serii de la programul Asistență Medicală Generală, nu șefa întregii promoții 2026 și nici reprezentanta tuturor studenților care au terminat universitatea.

Claudia Ciobanu a afirmat în discurs că studenții ar fi stat uneori ore întregi în spitale fără să fie implicați de cadrele medicale în activitatea practică. Conducerea UMF Iași a calificat afirmația drept gravă, dar a susținut că aceasta nu a fost însoțită de informații privind disciplinele, secțiile, stagiile sau perioadele în care ar fi avut loc situațiile reclamate.

„Problemele privind activitatea practică trebuie semnalate pe parcursul studiilor, atunci când conducerea facultăţii şi coordonatorii disciplinelor pot interveni şi pot corecta situaţiile semnalate. Ridicarea lor exclusiv la finalul celor patru ani limitează posibilitatea unei intervenţii în beneficiul direct al generaţiei respective", afirmă conducerea UMF Iaşi.

Reprezentanții universității au mai arătat că studenta participase în luna iunie la o întâlnire cu decanii Facultății de Medicină și ai noii Facultăți de Științe ale Sănătății. Potrivit conducerii UMF, Claudia Ciobanu nu ar fi reclamat atunci probleme privind calitatea cursurilor, implicarea studenților în activitățile practice, starea spațiilor didactice sau nivelul de pregătire profesională.

Universitatea a anunțat că rămâne disponibilă pentru o discuție cu absolventa și cu ceilalți foști studenți care vor să prezinte exemple concrete.

Claudia Ciobanu a susținut miercuri un discurs critic la ceremonia de absolvire a promoției 2026 a UMF Iași. În fața conducerii instituției, tânăra a vorbit despre lipsurile din pregătirea practică, despre cursuri care s-ar fi bazat pe citirea slide-urilor și despre condițiile din unele spații de studiu.

„Doresc să trag un semnal de alarmă. Înţeleg că poate nu toate lucrurile ţin de dumneavoastră, dar haideţi să încercăm să facem lucrurile să meargă şi să fie bine pentru toată lumea. Studenţii nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri, putem face asta şi singuri", a declarat Claudia Ciobanu.

Absolventa a reclamat și modul în care s-ar fi desfășurat unele stagii practice în spitale.

„Nu este în regulă să stăm uneori cu orele să sprijinim pereţii în spitale fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este Medicină", a mai afirmat absolventa.

Tânăra a vorbit și despre studenții care achită anual taxe de școlarizare, afirmând că infrastructura pusă la dispoziția lor nu s-ar fi ridicat întotdeauna la nivelul așteptărilor.

„Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă şi totuşi uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi", a declarat Claudia Ciobanu.

Absolventa și-a exprimat speranța că înființarea Facultății de Științe ale Sănătății va aduce schimbări pentru studenții de la programul Asistență Medicală Generală.

„Sper ca următorii şefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate şi că se simt pregătiţi să intre în câmpul muncii, pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta", a precizat Claudia Ciobanu.