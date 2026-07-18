Facultatea nu mai este singura opțiune

Costurile tot mai ridicate ale studiilor universitare îi determină pe tot mai mulți părinți să analizeze alternative la facultatea clasică. În tot mai multe țări, inclusiv în Statele Unite, colegiile comunitare și programele de calificare profesională sunt privite ca soluții care pot reduce semnificativ cheltuielile și îi pot ajuta pe tineri să intre mai repede pe piața muncii, potrivit FoxNews.

Subiectul este relevant și pentru România, unde tot mai multe familii încearcă să găsească echilibrul dintre costurile educației, perspectivele de angajare și nivelul salariilor de după absolvire.

În ultimii ani, specialiștii în educație și economie au atras atenția că succesul profesional nu depinde exclusiv de o diplomă universitară. În multe domenii tehnice, calificările profesionale și școlile de meserii oferă acces rapid la locuri de muncă bine plătite, fără investiții financiare foarte mari.

În paralel, numeroși studenți aleg să urmeze primii ani de studii în instituții cu taxe mai mici, urmând să se transfere ulterior la universități de prestigiu. Strategia permite reducerea costurilor fără a renunța la obținerea unei diplome.

Instalatorii, electricienii, sudorii, tehnicienii sau mecanicii se numără printre profesiile pentru care angajatorii caută constant personal calificat. În România, deficitul de forță de muncă din aceste domenii este recunoscut de mediul de afaceri și de autorități.

În plus, dezvoltarea inteligenței artificiale a readus în atenție avantajele meseriilor care presupun activitate practică și care nu pot fi înlocuite ușor de tehnologie.

Chiar dacă sistemul universitar românesc este diferit de cel american, dilema rămâne aceeași: merită investiția într-o facultate costisitoare sau este mai avantajos un traseu educațional mai scurt, urmat de intrarea rapidă pe piața muncii?

Răspunsul diferă de la un domeniu la altul. Pentru profesii precum medicina, dreptul sau ingineria, studiile universitare rămân esențiale. În schimb, în numeroase alte sectoare, calificările profesionale pot oferi un început de carieră rapid și venituri competitive.

Specialiștii recomandă ca alegerea studiilor să fie făcută în funcție de cererea de pe piața muncii, aptitudinile tânărului și perspectivele de dezvoltare profesională, nu doar de reputația unei universități.

Într-un context în care costul vieții continuă să crească, iar angajatorii caută tot mai mult competențe practice, tot mai multe familii analizează cu atenție toate variantele disponibile înainte de a lua o decizie privind viitorul copiilor.