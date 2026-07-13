Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a Universității din București își actualizează oferta educațională începând cu anul universitar 2026-2027, introducând discipline noi adaptate transformărilor din industria comunicării. Studenții vor putea urma cursuri despre inteligența artificială, vibe-coding, UX/UI writing, managementul audiențelor multiplatformă sau detox digital.

Programul de licență în Jurnalism va include 33 de discipline opționale, grupate în 11 pachete, disponibile pe parcursul celor trei ani de studiu.

Printre noile cursuri se numără Scriitură pentru interfețe de aplicații și tehnologie, Jurnalism inovator și experimental, Transformare digitală și managementul audiențelor multiplatformă, Jurnalism de mediu și Tech-rezist: utilizare responsabilă, detox, bunăstare.

Cursul Jurnalism inovator și experimental îi familiarizează pe studenți cu noile forme de storytelling digital, inclusiv scrollytelling, mapping geospațial, jurnalism bazat pe senzori și utilizarea inteligenței artificiale. Totodată, studenții vor învăța practici de vibe-coding, prin care pot crea prototipuri de instrumente jurnalistice cu ajutorul AI, fără cunoștințe avansate de programare.

În același timp, disciplina Scriitură pentru interfețe de aplicații și tehnologie pune accent pe competențe de UX/UI Writing și Content Design, iar studenții vor învăța să redacteze conținut pentru interfețe digitale, de la titluri și butoane până la mesaje de eroare și fluxuri de interacțiune.

Studenții care vor opta pentru disciplina Transformare digitală și managementul audiențelor multiplatformă vor studia modul în care platformele digitale influențează consumul de informație și distribuția conținutului, folosind instrumente precum analytics, SEO și analiza datelor din social media.

O altă disciplină nouă, Tech-rezist: utilizare responsabilă, detox, bunăstare, abordează impactul tehnologiilor persuasive asupra utilizatorilor și jurnaliștilor, inclusiv riscurile privind securitatea digitală, dependența de tehnologie și strategiile de detox digital.

Oferta educațională este completată și de Jurnalism de mediu, curs dedicat schimbărilor climatice, politicilor publice privind biodiversitatea și modului în care aceste teme pot fi abordate în activitatea jurnalistică.

Programul de licență în Comunicare și Relații Publice va include 26 de discipline opționale.

Printre noutăți se regăsesc Influencer Marketing. Campanii de comunicare, Comunicare strategică în contextul societății digitale și al securității informaționale, Relații publice în domeniul cultural și Etichetă și protocol în organizații.

Noile discipline urmăresc dezvoltarea competențelor de comunicare digitală, elaborarea strategiilor pentru organizații și instituții, precum și pregătirea studenților în domeniul protocolului instituțional și corporate.

Și studenții de la programul de Publicitate vor avea la dispoziție 26 de discipline opționale.

Printre acestea se numără IA pentru PR și publicitate: instrumente, practici, utilizare etică, KPI și măsurarea performanței, Studii de audiență și Cultură vizuală.

Cursurile urmăresc dezvoltarea competențelor de utilizare a inteligenței artificiale în comunicare, analiza performanței campaniilor și interpretarea datelor necesare construirii strategiilor de publicitate și relații publice.

Decana Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, conf. univ. Romina Surugiu, afirmă că modificările urmăresc adaptarea pregătirii studenților la schimbările rapide din domeniul comunicării.

„Nu ne propunem doar să adăugăm discipline noi, ci să răspundem la felul în care s-a schimbat profesia de jurnalist. Studenții noștri trebuie să înțeleagă tehnologia și să o folosească în mod eficient, cu agilitate și animați de spirit inovator, dar și în mod responsabil și păstrând un echilibru care să le asigure un sentiment de bunăstare profesională și personală”, a declarat decana FJSC, conf. univ. Romina Surugiu.

„Noile planuri de învățământ întăresc, de asemenea, filonul de studii în limbi străine și de modele de presă străină, precum cea franceză și anglo-saxonă, care reprezintă, în același timp, o integrare în spațiul european, dar și o adaptare la profilul tot mai internațional al studenților noștri. Studenții pot alege orice curs opțional în regim facultativ dacă doresc să dobândească competențe suplimentare. Indiferent de anul universitar în care vor intra în vigoare cursurile opționale noi, acestea vor putea fi urmate ca facultative începând de anul universitar următor de către generațiile actuale de studenți”, a mai spus decana FJSC, conf. univ. Romina Surugiu.