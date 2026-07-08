Inteligența artificială poate deveni un pericol pentru economie. Banca Angliei a anunțat marți, în raportul semestrial privind stabilitatea financiară, că dezvoltarea rapidă a tehnologiei AI generează riscuri tot mai mari pentru sistemul financiar, pe fondul investițiilor masive și al amenințărilor cibernetice în creștere.

Banca Angliei a avertizat că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generează riscuri tot mai mari pentru stabilitatea sistemului financiar, în contextul în care investitorii continuă să mizeze masiv pe succesul acestei tehnologii, iar instituțiile financiare devin mai vulnerabile la atacurile cibernetice.

În raportul semestrial privind stabilitatea financiară, instituția arată că riscurile deja existente, precum evaluările ridicate ale acțiunilor, nivelul mare al datoriei publice și extinderea creditării riscante acordate companiilor, continuă să reprezinte motive de îngrijorare.

Raportul evidențiază că, de la publicarea ultimei analize, au apărut și noi riscuri pentru sistemul financiar. Printre acestea se numără creșterea împrumuturilor contractate de investitori, inclusiv de fondurile speculative, pentru cumpărarea de acțiuni, nivelul ridicat al îndatorării companiilor care activează în domeniul inteligenței artificiale și dezvoltarea rapidă a capacităților AI de a produce efecte negative.

Instituția apreciază că investițiile masive în inteligența artificială se vor justifica doar dacă tehnologia va fi adoptată pe scară largă și într-un mod profitabil, infrastructura necesară va fi dezvoltată eficient, iar companiile din acest sector vor continua să beneficieze de acces la finanțare.

Banca Angliei avertizează că o reevaluare a perspectivelor industriei inteligenței artificiale ar putea provoca scăderi importante pe piețele bursiere. Potrivit instituției, aceste evoluții ar putea fi amplificate de concentrarea investițiilor în doar câteva companii, de strategiile similare adoptate de investitori și de utilizarea într-o măsură ridicată a efectului de levier.

Totodată, sustenabilitatea datoriilor acumulate de companiile din domeniul inteligenței artificiale va depinde de capacitatea acestora de a genera câștiguri în viitor, iar lipsa de transparență privind finanțarea acestora ar putea accentua eventualele turbulențe financiare.

Raportul mai arată că dezvoltarea inteligenței artificiale ridică noi provocări și în ceea ce privește securitatea cibernetică.

Potrivit Băncii Angliei, nu este clar în acest moment dacă tehnologia oferă avantaje mai mari atacatorilor sau celor care protejează sistemele informatice. În același timp, instituția estimează că băncile și celelalte instituții financiare vor fi nevoite să își actualizeze mult mai frecvent programele informatice, proces care poate genera la rândul său riscuri operaționale.

În același raport, Banca Angliei apreciază că sistemul bancar britanic rămâne solid și rezilient.

Totodată, instituția a anunțat o serie de propuneri prin care băncile ar putea reduce mai ușor capitalul acumulat după perioade de criză, astfel încât să poată continua finanțarea economiei.