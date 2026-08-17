Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Cât de departe trebuia să mergi ca să te opui celei mai puternice familii din România comunistă? În acest episod exploziv, Mihaela Ceaușescu-Moraru, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, rupe tăcerea despre adevărata viață din spatele ușilor închise. De la privilegiile și teroarea numelui Ceaușescu, până la violențele domestice, dosarele de divorț făcute să dispară de Securitate și confruntarea directă cu Nicolae și Elena Ceaușescu.

Află povestea incredibilă a nopții în care un conclav de familie s-a transformat într-un șantaj cu postul de radio „Europa Liberă”, o palmă primită de la dictator și o schimbare de atitudine de necrezut în teatrul românesc. La ora 12.00 pe canalul de youtube HAI ROMANIA 🔔 Abonat-te la canal pentru mai multe dezvăluiri exclusive și interviuri istorice necenzurate!

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