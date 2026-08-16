Google testează o nouă versiune a paginii sale principale, în care instrumentele de inteligență artificială ocupă un loc mai vizibil decât până acum. În această variantă, disponibilă pentru un număr restrâns de utilizatori, butonul clasic „Căutare cu Google” este înlocuit cu opțiuni dedicate unor funcții bazate pe inteligență artificială, arată Computerhoy.20minutos.es.

Noua versiune apare în special pe pagina principală accesată de utilizatorii care nu sunt autentificați. Sub bara de căutare sunt afișate trei opțiuni care trimit către funcții diferite de inteligență artificială.

Cele trei opțiuni sunt „Creează imagini”, „Întreabă despre fișiere” și „Brainstorming”.

Prin „Creează imagini”, utilizatorii pot apela la instrumentele Google pentru generarea de imagini pe baza unor instrucțiuni introduse în sistem. Funcția „Întreabă despre fișiere” permite încărcarea unor documente și formularea unor întrebări referitoare la informațiile din acestea.

Potrivit sursei, „Brainstorming” este destinat conversațiilor cu inteligența artificială și poate fi folosit pentru dezvoltarea unor idei sau pentru discuții pe diferite teme.

Dispariția butonului „Căutare cu Google” nu înseamnă că motorul de căutare tradițional a fost eliminat.

Utilizatorii pot introduce în continuare o întrebare sau un termen în bara de căutare și pot apăsa tasta Enter pentru a primi rezultatele obișnuite. Funcționalitatea de bază a motorului de căutare rămâne disponibilă.

Schimbarea ține, cel puțin în această etapă, de modul în care Google își organizează pagina principală și de opțiunile pe care le pune în fața utilizatorilor.

Astfel, compania testează dacă utilizatorii sunt mai interesați să interacționeze direct cu instrumentele AI atunci când acestea sunt prezentate mai vizibil.

Noua interfață nu a fost introdusă pentru toți utilizatorii Google. Compania desfășoară un experiment limitat, iar aspectul paginii poate fi diferit de la o persoană la alta, mai arată sursa.

Deocamdată, testul nu reprezintă o schimbare definitivă a motorului de căutare. După încheierea experimentului, Google poate păstra noua interfață, o poate ajusta sau poate reveni la designul actual.

Schimbarea este importantă și din punct de vedere vizual. Butonul „Căutare cu Google” a fost asociat timp de zeci de ani cu pagina principală a companiei și a devenit unul dintre elementele sale distinctive.

Compania a introdus în ultimii ani tot mai multe funcții bazate pe inteligență artificială, iar acestea ajung treptat și în experiența obișnuită de căutare. Conform sursei, noua interfață merge un pas mai departe și aduce aceste instrumente direct pe pagina principală. Utilizatorul este astfel încurajat să creeze imagini, să analizeze documente sau să discute cu AI-ul fără să treacă mai întâi printr-o căutare tradițională.