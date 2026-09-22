International

Donald Trump dorește o nouă terminologie la ONU. De ce renunță Casa Albă la sintagma „inteligență artificială”

Donald Trump dorește o nouă terminologie la ONU. De ce renunță Casa Albă la sintagma „inteligență artificială”Inteligența artificială. Sursa foto: Gerd Altmann/ Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut un anunț neașteptat în cadrul discursului susținut marți la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Liderul de la Casa Albă a precizat că administrația de la Washington va renunța la folosirea termenului convențional de „inteligență artificială” în comunicările oficiale, optând în schimb pentru o nouă formulare, pe care speră să o adopte și restul comunității internaționale, conform AFP.

Donald Trump dorește o nouă terminologie la ONU. De ce renunță Casa Albă la sintagma „inteligență artificială”

Liderul american consideră că noua formulare reflectă mult mai bine realitatea și capacitățile actuale ale tehnologiei modernizate. În opinia sa, sintagma utilizată până în prezent sugerează un sens eronat publicului larg.

„Asta sună mult mai bine” decât inteligență artificială”, a apreciat președintele american în alocuțiunea sa la Adunarea Generală a ONU. „E mult mai potrivit”, a spus Trump.

Pentru a-și susține punctul de vedere, șeful statului american a evidențiat faptul că vechea denumire induce ideea de neseriozitate sau lipsă de autenticitate în ceea ce privește capabilitățile din sectorul tech.

Trump

Trump. Sursa foto: Facebook/ The White House

Locatarul Casei Albe consideră că expresia „inteligență artificială” „sună ca și cum (această tehnologie) este falsă”. Or AI „nu este falsă”, subliniază el.

Miza termenului de super inteligență și percepția specialiștilor

În domeniul tehnologic, termenul invocat de președintele american descrie de regulă stadiul ipotetic în care sistemele informatice vor reuși să depășească raționamentul, gândirea și capacitățile analitice umane în toate domeniile de activitate. Cu toate acestea, majoritatea experților din industrie consideră că, în ciuda evoluțiilor rapide, chiar și cele mai avansate modele existente în prezent sunt încă departe de a atinge acest prag.

Cu toate acestea, administrația americană dorește redefinirea oficială a conceptului și lansarea unei noi identități pentru această industrie strategică. „Bine ați venit în lumea super inteligenței, «SI»”, a declarat Donald Trump.

În finalul intervenției sale pe această temă, președintele Statelor Unite a lăsat să se înțeleagă că va urmări cu atenție dacă și alte guverne din întreaga lume vor prelua această modificare terminologică. „Vom vedea dacă am putere”, a lansat el, referindu-se la posibila aderare a altor guverne la acest neologism.

Stiri calde

22:59 - Se schimbă taxele pentru șoferi. Ce se întâmplă cu rovinieta și taxa de pod

22:49 - Alexandru Rogobete refuză să voteze un Guvern condus de Siegfried Mureșan. Acuze dure la adresa premierului desemnat

22:37 - Rețeta copilăriei pas cu pas. Cum se prepară cea mai cremoasă salată de fasole verde cu maioneză și usturoi

22:30 - Laurențiu Reghecampf, scandal de pomină cu Esperance Tunis. Clubul a trimis executorul judecătoresc, antrenorul acuză...

22:22 - Anchetă după protestul ciobanilor: 20 de persoane au fost reținute, iar 10 riscă arestarea preventivă

22:12 - SUA își extind prezența militară în Groenlanda. Donald Trump a semnat un acord istoric cu Danemarca în marja Adunării...

HAI România!

Din ce bani vor mai fi plătite pensiile peste 10 ani? Daniel Apostol: „Statul se îndreaptă cu mare viteză, fără sistem de frânare, spre un zid”

Din ce bani vor mai fi plătite pensiile peste 10 ani? Daniel Apostol: „Statul se îndreaptă cu mare viteză, fără siste...

Dosarul lui Călin Georgescu, analizat prin prisma efectelor asupra AUR. Posibile schimbări în rândul alegătorilor

Dosarul lui Călin Georgescu, analizat prin prisma efectelor asupra AUR. Posibile schimbări în rândul alegătorilor

Dosarul lui Călin Georgescu ar putea căpăta o nouă dimensiune. Un fost participant a fost audiat ca martor

Dosarul lui Călin Georgescu ar putea căpăta o nouă dimensiune. Un fost participant a fost audiat ca martor

Proiecte speciale