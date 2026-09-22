Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut un anunț neașteptat în cadrul discursului susținut marți la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Liderul de la Casa Albă a precizat că administrația de la Washington va renunța la folosirea termenului convențional de „inteligență artificială” în comunicările oficiale, optând în schimb pentru o nouă formulare, pe care speră să o adopte și restul comunității internaționale, conform AFP.

Liderul american consideră că noua formulare reflectă mult mai bine realitatea și capacitățile actuale ale tehnologiei modernizate. În opinia sa, sintagma utilizată până în prezent sugerează un sens eronat publicului larg.

„Asta sună mult mai bine” decât inteligență artificială”, a apreciat președintele american în alocuțiunea sa la Adunarea Generală a ONU. „E mult mai potrivit”, a spus Trump.

Pentru a-și susține punctul de vedere, șeful statului american a evidențiat faptul că vechea denumire induce ideea de neseriozitate sau lipsă de autenticitate în ceea ce privește capabilitățile din sectorul tech.

Locatarul Casei Albe consideră că expresia „inteligență artificială” „sună ca și cum (această tehnologie) este falsă”. Or AI „nu este falsă”, subliniază el.

În domeniul tehnologic, termenul invocat de președintele american descrie de regulă stadiul ipotetic în care sistemele informatice vor reuși să depășească raționamentul, gândirea și capacitățile analitice umane în toate domeniile de activitate. Cu toate acestea, majoritatea experților din industrie consideră că, în ciuda evoluțiilor rapide, chiar și cele mai avansate modele existente în prezent sunt încă departe de a atinge acest prag.

Cu toate acestea, administrația americană dorește redefinirea oficială a conceptului și lansarea unei noi identități pentru această industrie strategică. „Bine ați venit în lumea super inteligenței, «SI»”, a declarat Donald Trump.

În finalul intervenției sale pe această temă, președintele Statelor Unite a lăsat să se înțeleagă că va urmări cu atenție dacă și alte guverne din întreaga lume vor prelua această modificare terminologică. „Vom vedea dacă am putere”, a lansat el, referindu-se la posibila aderare a altor guverne la acest neologism.