Casa Albă lansează „Trump TV”. Noul canal apare în plin conflict cu presa americană

Casa Albă a lansat luni „Trump TV”, un canal video disponibil non-stop pe YouTube și dedicat aparițiilor publice ale președintelui Donald Trump. Proiectul apare la câteva zile după ce CNN, MS NOW și Politico au rămas fără acces la Casa Albă, iar cele trei organizații media au deschis ulterior o acțiune în justiție împotriva administrației.

Noul flux video promovat de Casa Albă este disponibil 24 de ore din 24 și include discursuri, declarații și momente din actuala și precedenta administrație Trump. Potrivit Forbes, primele imagini difuzate au inclus discursul susținut de președinte la Muntele Rushmore, pe 3 iulie, urmat de ceremonia sa de învestire din 2025.

Deocamdată, nu este clar dacă „Trump TV” va transmite și știri sau evenimente în direct. Casa Albă a confirmat oficial lansarea canalului luni.

Lansarea „Trump TV” vine după decizia lui Donald Trump de a restricționa accesul la Casa Albă pentru CNN, MS NOW și Politico. Reporterii celor trei organizații au fost împiedicați să intre în complex începând de sâmbătă, după ce președintele anunțase măsura cu o zi înainte.

Casa Albă a justificat ulterior decizia printr-un comunicat în care a susținut că accesul fizic la complexul prezidențial este un privilegiu, nu un drept garantat automat tuturor instituțiilor media.

Donald Trump a explicat măsura și pe Truth Social, unde a afirmat că duce o ofensivă împotriva „ştirilor false, ceva care s-a răspândit ca un cancer în cadrul dragelor State Unite ale Americii”.

„Acest lucru constituie o ameninţare la adresa securităţii noastre naţionale şi trebuie oprit, acum!”, a adăugat el.

CNN, MS NOW și Politico au anunțat luni că au inițiat o acțiune în justiție pentru a-și recupera accesul la Casa Albă, invocând libertatea presei și Primul Amendament.

Disputa a provocat reacții și în rândul celorlalte televiziuni care fac parte din sistemul de „pool” prezidențial, prin care un număr restrâns de jurnaliști urmărește deplasările și evenimentele președintelui în numele întregii prese acreditate.

CBS, ABC, NBC și Fox au refuzat să înlocuiască CNN în sistemul de acoperire pentru deplasarea lui Donald Trump la New York, unde acesta participă la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

În acest context, Casa Albă a lansat propriul flux video permanent, prezentat sub numele „Trump TV”.

Canalul promite să ofere „cele mai bune videoclipuri, declaraţiile importante şi momentele cheie de neratat” ale președintelui american.

Primele materiale difuzate sunt imagini din arhivă și apariții publice ale lui Donald Trump, fără să existe deocamdată informații privind introducerea unui program propriu de știri în direct.

Lansarea are loc astfel în paralel cu disputa juridică privind accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă și cu schimbările produse în sistemul prin care presa americană urmărește activitatea