Președintele Nicușor Dan a declarat că România își dorește o prezență mai importantă a Statelor Unite atât în domeniul militar, cât și în economie. El a invocat poziționarea geografică a României, cooperarea militară și economică dintre cele două țări, pregătirea tehnică și potențialul energetic.

Șeful statului a vorbit, de asemenea, despre relația României cu Ucraina și Republica Moldova și a spus că incursiunile dronelor în spațiul românesc nu schimbă sprijinul acordat Ucrainei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii „The Julie Mason Show”, difuzată de postul american SiriusXM.

Întrebat despre afirmația făcută într-un editorial publicat anterior în presa americană, potrivit căreia România vrea să își asume un rol mai important pe scena globală, în loc să ceară mai mult de la Statele Unite, Nicușor Dan a vorbit despre cooperarea dintre cele două țări.

„În primul rând, avem o lungă istorie bilaterală de încredere cu Statele Unite. În prezent, principala noastră preocupare este, în primul rând, apărarea şi securitatea, iar în al doilea rând, economia”, a spus președintele.

El a menționat cooperarea militară dintre România și SUA și faptul că bazele românești au fost folosite de avioane americane pentru realimentare și pentru echipamente defensive.

„Primul mesaj este că suntem nerăbdători să avem soldați americani pe teritoriul nostru. Ar fi benefic pentru ambele părți, pentru că suntem aproape de Orientul Mijlociu, de regiunea mediteraneeană”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre argumentele economice pe care România le are în relația cu Statele Unite. El a dat ca exemple companiile Ford și Microsoft, despre care a spus că au investit deja în România și au avut o experiență bună.

„Ne-ar plăcea să avem mai multe companii americane care să investească în România. Avem o tradiție a unei foarte bune pregătiri în domeniul ştiinţelor, al ingineriei şi totodată un potenţial bun în materie de energie”, a spus șeful statului.

Întrebat dacă este preocupat de viitorulNATO și de o eventuală schimbare a rolului Statelor Unite în cadrul Alianței, Nicușor Dan a răspuns că nu este îngrijorat.

El a spus însă că președintele Donald Trump are dreptate atunci când afirmă că Statele Unite au susținut timp de mai mulți ani apărarea Europei, iar contribuțiile europene nu au fost echilibrate cu efortul american.

Nicușor Dan a invocat deciziile luate la summitul NATO de la Haga și la summitul de la Ankara și a amintit că România s-a numărat printre statele europene care au acceptat mai devreme creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2% din PIB.

„Acum am fost printre primii care au fost de acord că trebuie să le creştem mai mult”, a spus președintele.

El a menționat și reuniunea grupului B9, organizată înaintea summitului de la Ankara, la care au participat statele de pe Flancul Estic și țările nordice. Potrivit lui Nicușor Dan, statele participante au susținut ideea unor contribuții echilibrate și a unui parteneriat echilibrat în domeniul tehnic în cadrul NATO.

„Cred că, după summitul de la Ankara, vom merge cu toţii împreună, americani şi europeni, pe calea cea bună”, a afirmat el.

Președintele a fost întrebat și despre incursiunile tot mai frecvente ale dronelor în spațiul României și despre efectul acestora asupra poziției Bucureștiului față de Ucraina.

„Suntem afectaţi de războiul din Ucraina, de dronele aeriene care au pătruns neintenţionat pe teritoriul ţării, de dronele navale asupra cărora s-a pierdut controlul în Marea Neagră, dar şi de mine”, a spus Nicușor Dan.

El a menționat cooperarea României cu Bulgaria și Turcia în domeniul deminării și a precizat că incidentele legate de războiul din Ucraina nu modifică sprijinul acordat Kievului.

„Dar asta nu schimbă sprijinul nostru pentru Ucraina”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a mai spus că piloții români au intervenit pentru doborârea unor drone care au intrat pe teritoriul României și că militarii români aflați în misiune în statele baltice au doborât o dronă în Estonia.

În ceea ce privește participarea la Adunarea Generală a ONU, Nicușor Dan a spus că principala preocupare a României este securitatea țării și a regiunii.

„Această întâlnire va fi una a liderilor, în cadrul căreia vom discuta despre cum să îmbunătăţim securitatea regiunii noastre şi cum să ajungem la pace în războiul purtat de Kremlin”, a declarat el.

Președintele a spus că România urmărește, alături de parteneri, alinierea pozițiilor, continuarea presiunii asupra economiei Rusiei prin sancțiuni și identificarea modalităților prin care Ucraina poate fi sprijinită în război.

„Acesta este cel mai important lucru”, a spus Nicușor Dan.

El a menționat că, în timpul vizitei în Statele Unite, are și întâlniri bilaterale cu oameni de afaceri americani și cu politicieni. Programul președintelui la New York include participarea la reuniunile dedicate Adunării Generale a ONU și mai multe întâlniri cu oficiali și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Întrebat despre implicarea României în consolidarea securității Republicii Moldova și în apropierea acesteia de structurile europene, Nicușor Dan a amintit vizita efectuată la Chișinău cu aproximativ trei săptămâni înainte, împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, unde a avut loc o întâlnire trilaterală.

„Avem o relaţie extrem de bună cu Moldova şi cu Ucraina şi cred că acesta este cel mai important lucru pentru Moldova, deoarece Moldova are doar doi vecini, România şi Ucraina”, a spus președintele.

El a precizat că România susține atât Republica Moldova, cât și Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană și pentru compatibilitatea cu standardele NATO, deși cele două state nu sunt membre ale Alianței.

Poziția privind sprijinirea parcursului european al celor două țări a fost exprimată de Nicușor Dan și anterior. La începutul lunii septembrie, președintele declara că România susține Ucraina bilateral și în formate multilaterale și sprijină măsurile de presiune economică asupra Rusiei.

Nicușor Dan nu a dorit să comenteze criticile formulate de Donald Trump la adresa Organizației Națiunilor Unite. El a admis însă că există aspecte ale activității ONU care necesită reforme.

Președintele a spus că reuniunea de la New York este importantă pentru întâlnirea liderilor și pentru găsirea unor soluții la problemele internaționale, indicând securitatea și eforturile pentru pace drept principalele teme.

Interviul pentru „The Julie Mason Show” a început într-o notă mai puțin formală. Jurnalista a precizat că era pentru prima dată când intervieva un șef de stat care este și matematician și l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă preferă să discute despre președinte sau despre matematician.

În replică, jurnalista a povestit despre o cumnată care a ajuns la un nivel de matematică în care nu mai sunt folosite numere, ci litere și simboluri, lucru pe care l-a descris drept intimidant.

La final, ea a spus că discuția despre politică cu Nicușor Dan a fost mai ușoară decât ar fi fost o conversație despre matematică.