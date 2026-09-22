Politica

Ce spune Nicușor Dan despre reținerea lui Călin Georgescu: „Nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”

Ce spune Nicușor Dan despre reținerea lui Călin Georgescu: „Nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”Nicușor Dan. Sursă foto: Presidency
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a declarat că dosarul în care Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT vizează o acuzație de înșelăciune și nu are legătură, din informațiile prezentate public de procurori, cu alegerile prezidențiale din 2024. Șeful statului a vorbit și despre neîncrederea ridicată în sistemul de justiție și despre motivele pentru care o parte dintre oameni îl consideră pe fostul candidat o victimă a sistemului.

Nicușor Dan: Nu are nimic de a face cu alegerile din 2024

Nicușor Dan a comentat reținerea lui Călin Georgescu după informațiile făcute publice de DIICOT și a separat actualul dosar de scrutinul prezidențial din 2024. Președintele a declarat că ancheta privește, potrivit datelor pe care le-a văzut, o acuzație de înșelăciune.

„Ce am văzut şi eu din comunicarea DIICOT nu are nimic de-a face cu alegerile din acest dosar, nu are nimic de a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzaţie de înşelăciune, dacă am reţinut eu bine încadrarea juridică şi evident că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele şi evident că respectăm prezumpţia de nevinovăţie. Asta e tot ce pot să spun”, a comentat şeful statului.

Nicușor Dan invocă separarea dintre Administrația Prezidențială și sistemul judiciar

Președintele a vorbit și despre raportul dintre instituția pe care o conduce și sistemul judiciar, în contextul anchetei deschise de DIICOT.

Nicușor Dan a declarat că „între Administraţia Prezidenţială şi sistemul judiciar, există o separaţie constituţională”.

Șeful statului a fost întrebat și despre oamenii care îl apără pe Călin Georgescu și consideră că acesta ar fi o victimă a sistemului. Nicușor Dan a spus că mesajul său pentru aceștia este unul de înțelegere și a făcut trimitere la nivelul redus de încredere în justiție.

„În primul rând, de înţelegere, chiar de simpatie, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiţie e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75%. Şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc”, a arătat şeful statului.

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Calin Georgescu. Sursa foto: INQUAM

Ce spune președintele despre acuzația formulată de DIICOT

Nicușor Dan a revenit asupra separării puterilor în stat și a spus că își va exercita mandatul în limitele constituționale.

„Nu pot decât să spun că este o separaţie a puterilor şi în mandatul ăsta acţionez constituţional şi voi acţiona constituţional”, a arătat el.

Întrebat direct dacă îl consideră pe Călin Georgescu o victimă, președintele a făcut trimitere la acuzația DIICOT și la faptul că, până la o eventuală decizie a unui judecător, trebuie respectată prezumția de nevinovăție.

„În acest moment există o acuzaţie a DIICOT, care are o aparenţă, pentru că, până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparenţe. Deci, în acest moment, acuzaţia DIICOT-ului are o aparenţă de verdicitate, pe de altă parte, suntem obligaţi, la fel, constituţional, să folosim prezumpţia de nevinovăţie”.

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