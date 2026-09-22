Scurtă lecție de propagandă de la bolșevici

Un raport al spionilor americani despre propagandă, în România, din primii ani de după instaurarea comunismului descrie cum cei care puseseră stăpânire pe țară căutau încă metode de a ascunde apariția partidului unic.

Principala metodă era inventarea unor structuri politice, alianțe, cu cât mai mulți participanți, dar aceștia erau doar organizații satelit ale comuniștilor, pe care, de altfel, le-au și ”înghițit” până la urmă.

Raportul este din 1953, dar Frontul Democrației Populare era statuat din 1948, când au fost alegeri și a câștigat 93,2% din Marea Adunare Națională! Frontul fusese inventat în februarie și a câștigat scrutinul pe 28 martie 1948.

Dacă în 1948, imediat după proclamarea Republicii Populare, în 1953 preluarea puterii era totală, iar ultima frază din raport este perfectă pentru a descrie perioada: în România se mai putea auzi o singură voce! Asta da propagandă eficientă!

Agitația și propaganda din România sunt încredințate Frontului Democrației Populare, care a fost creat la 18 iulie 1952. Consiliul însărcinat cu conducerea activității este alcătuit din Gheorghe Gheorghiu-Dej, președinte; Josif Chișinevschi și Alexandru Moghioroș, secretari; dr. Petru Groza; Mihai Sadoveanu; Leonte Răutu; Traian Săvulescu; Mihai Mujic; Ilie Murgulescu; Ileana Răceanu și Vasile Mușat.

Fondatorii Frontului sunt în majoritate membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist, alături de alte câteva persoane din uniuni și sindicate. Printre aceștia din urmă se numără Boris Caragea, președintele Uniunii Artiștilor; Maria Cinca, stahanovistă în Uniunea Industriei Bumbacului; Marcel Grunberg, directorul Canalului Dunăre-Marea Neagră; Philipp Golt, președintele democraților germani; Ludovitz Takatz, președintele Uniunii Maghiare; Evgenii Nikolaev, președintele democraților ruso-ucraineni; și Gheorghe Vidrașcu, președintele Organizației pentru Sport și Cultură Fizică.

Unul dintre scopurile principale ale înființării Frontului Democrației Populare este de a convinge poporul român să accepte noua constituție. Propaganda Frontului cu privire la constituție este difuzată neîncetat prin stațiile locale de radio instalate în mine și în centrele industriale. Este atât de multă, încât emisiunile țărilor occidentale aproape că nu mai pot fi ascultate.

Sursă foto: Memorialul Sighet, fond Fototeca ziarului România Liberă