Turcia republicană, un drum care a început pe 29 octombrie 1923

Turcia s-a fondat ca Republică la data de 29 octombrie 1923. Cum a reușit Kemal Attaturk să schimbe profilul Turciei? Turcia (Imperiul Otoman) a fost poate singura putere învinsă a Primului Război Mondial care a ieșit cu fruntea sus și a avut o evoluție ascendentă timă de un secol, cu plecare din 1923. Germania, Ungaria, Bulgaria, Austria, au cunoscut o ridicare interbelică, apoi o cădere după Al Doilea Război Mondial, fiind împărțite „frățește” între capitaliști și comuniști.

Născut la Selanik - Salonicul de azi, în 1881, Kemal Mustafa a fost un general reformist. A contratacat puternic forțele pro-imperiale decadente dar și forțele grecești care după Tratatul de la Sevres din 1920 visau la ocuparea Constantinopolului. Așa se face că în toamna lui 1922, avea loc cel mai mare exod de poplație din epocă, grecii din Smyrna, Izmirul de azi fiind evacuați cu forța și orașul ars. 240 000, după alte surse și mai mușți greci au fost forțați să plece din Turcia.

Britanicii i-au instigat pe greci să forțeze nota, deși la Sevres, li se oferise autonomie în Smyrna, cu un control turc formal. La Lausanne în 1923, a avut loc tratatul care schimba populația turcă din Grecia cu aceea greacă din Turcia, cu excepția celor două orașe, Salonic și Istanbul, unde comunitățile turcă, respectiv greacă rămâneau pe loc.

Kemal Mustafa a impus o doctrină care s-a numit „kemalism”. El a fost cel care a gândit că dezvoltarea unei republici pe ruinele unui Imperiu trebuia să înceapă de la „0”. Istanbul era cosmopolit, era oriental, occidental, era levantin. Dar amintea de retrograda epocă a sultanilor, deși fusese un oraș creștin, creat de Constantin cel Mare.

Atunci, a ales Ankara, oraș străvechi din inima Anatoliei, peninsulă numită în Antichitate, Asia Mică. Era conștient că statul său avea să aibă prea puțin din Europa. Cel mai cunoscut oraș din Turcia europeană, în afară de partea europeană a orașului Istanbul este Edirne, fostul Adrianopol. Alte așezări europene sunt Çorlu, .Tekirdağ. Ankara era cunoscută ca Ankyra sau Angora. Acolo, pe un templu antic, în latină și greacă stă gravat și astăzi testamentul politic al lui Augustus, împăratul Romei, „Res gestae divi Augusti”.

Se spune că atunci când a convocat noul Parlament al Republicii Turcia, Ankara era un mic oraș, târg, asiatic. Nu avea mai mult de 35 000 locuitori ca populație. Cele mai cuprinzătoare clădiri unde se puteau ține lucrări de organizare politică erau fostele grajduri ale cavaleriei otomane a sultanilor. Acolo, s-ar fi amenajat, potrivit unei tradiții locale spațiile pentru Primul Parlament. Acolo s-ar fi luat primele decizii.

Alte povestiri arată faptul că Mustafa Kemal Ataturk a ales o clădire aflată în construcție în scopul folosinței publice. Era neterminată, fără acoperiș, dar spațioasă. Locuitorii orașului ar fi luat țigle de pe propriile case pentru a acoperi clădirea. Pentru băncile în care să stea aleșii, s-ar fi apelat la școlile din oraș care ar fi donat mobilierul. Practic, toți fumcționarii și militarii care trebuiau să ajute la transformarea în Capitală a orașului Ankara ar fi folosit orice spațiu disponibil. Povestirile respective fac parte din tradiția orală despre cum s-a construit o capitală pentru o țară nouă pe ruinele unui imperiu multisecular și multinațional.

Când alte state se refugiau în revizionsim și în nostalgii imperiale, regale (Italia, Germania, Ungaria), Turcia a întors spatele imperialismului otoman. Ataturk a decis că trebuia luat totul de la capăt.

Ataturk - tatăl Republicii Turcia - a considerat islamul drept „religia unor beduini”. A considerat că islamismul trebuia oprit de la a mai ajunge la putere. Moscheea Sfânta Sofia a devenit muzeu. Limba turcă se va scrie folosind caractere latine, nu simboluri arabe.

Puterea imamilor, cadiilor, hogilor a fost limitată, ciubucele lungi de un metru și ceva au fost tăiate la cel mult 30 cm. S-a interzis portul fesului, s-a trecut la portul european. Armata trebuia să fie garantul statului modern turc. Kemal Ataturk a murit la 10 noiembrie 1938.

În a doua jumătate a secolului XX, în Turcia au fost lovituri de stat militare ale unor generali, precum Kenan Evren în 1980. NATO a admis Turcia și Grecia în anii 50 tocmai pentru a contracara influența sovietică.

La fel ca în Grecia, cu ajutor palestinian (care-l masca pe cel sovietic) a existat o puternică mișcare comunistă. Oare de ce azi actualul Președinte turc Recep Tayyip Erdogan sprijină cauza Palestinei deși Turcia e în NATO? De ce Turcia se apropie de statele turcofone, foste republici sovietice? De ce se apropie Turcia de Balcanii de Vest? De ce Turcia a organizat în 7-8 iulie 2026, cel mai recent Summit NATO? De ce Turcia își caută locul în competiția dintre SUA, RP Chineză și Federația Rusă? Probabil pentru a arăta că Turcia, indiferent de conjunctura internațională are drmul său.

Turcia de astăzi este la limita dintre Occident și Orient. Este la limita geografică și geopolitică dintre Asia și Europa. Sunt investiții majore europene și americane în Turcia. Sunt companii turcești care joacă la nivel înalte pe piețele europene și chiar în România.

Turcia a rămas la peste un secol de la crearea republicii, o putere regională importantă cu potențial de creștere. Și totul a început la 29 octombrie 1923.