Turcia va beneficia de o parte din livrările de motorină rusească prevăzute în înțelegerea dintre Statele Unite și Rusia. Ministrul Energiei de la Ankara, Alparslan Bayraktar, a anunțat că autoritățile turce au negociat accesul la aceste cantități de combustibil, potrivit Reuters. Decizia vine după o perioadă în care Moscova a limitat exporturile de motorină, din cauza problemelor înregistrate pe piața internă.

Alparslan Bayraktar a vorbit despre participarea Turciei la acordul privind livrările de motorină într-un interviu acordat postului de televiziune Kanal 7. Ministrul a declarat că discuțiile purtate de Ankara vor permite țării să primească o parte din combustibilul exportat de Rusia.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut, vom lua o parte din acea motorină pentru Turcia”, a declarat ministrul pentru postul Kanal 7.

Bayraktar nu a anunțat volumul de motorină care va fi livrat și nici data la care ar putea începe transporturile. Potrivit oficialului, Rusia a introdus în ultimele luni restricții asupra exporturilor acestui combustibil, iar acordul recent creează posibilitatea reluării unor livrări către piața turcă.

Autoritățile de la Ankara consideră înțelegerea importantă pentru aprovizionarea energetică a țării.

Turcia continuă să importe o parte importantă din resursele necesare din Rusia, dar are și alți furnizori, printre care Iranul și Azerbaidjanul.

În același timp, guvernul turc urmărește încheierea unor acorduri cu Statele Unite și cu alți parteneri pentru reducerea dependenței de un număr limitat de furnizori.

Acordul dintre Washington și Moscova referitor la motorină a provocat reacții critice din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a unor reprezentanți europeni și a unor politicieni republicani americani.

Ministrul turc al Energiei a prezentat și calendarul extinderii exploatării gazelor naturale din Marea Neagră. Ankara intenționează să introducă în exploatare o a doua platformă plutitoare de producție în primele trei luni ale anului 2028.

Odată cu punerea acesteia în funcțiune, capacitatea zilnică de producție a gazelor din Marea Neagră ar urma să ajungă la 45 de milioane de metri cubi. Prima platformă, Osman Gazi, a fost trimisă sâmbătă în Marea Neagră și urmează să contribuie la creșterea producției zăcământului Sakarya.

Autoritățile estimează că producția zilnică va urca de la aproximativ 9,5 milioane de metri cubi la 20 de milioane de metri cubi, după intrarea în funcțiune a acestei platforme.

Cea de-a doua instalație, planificată pentru 2028, ar urma să aducă un plus de 25 de milioane de metri cubi pe zi.

Potrivit calculelor prezentate de Alparslan Bayraktar, o producție zilnică de 45 de milioane de metri cubi ar reprezenta echivalentul necesarului de gaze pentru trei din patru gospodării turcești. Creșterea extracției interne este importantă pentru o țară care continuă să depindă într-o proporție ridicată de importurile de gaze naturale.

Anul trecut, consumul Turciei a fost de aproximativ 59 de miliarde de metri cubi, în timp ce producția națională a ajuns la numai 3,1 miliarde de metri cubi.

Cea mai mare parte a cantității produse pe plan intern a provenit din zăcământul Sakarya, situat în Marea Neagră.

Ministrul Energiei a anunțat separat că activitățile de explorare a hidrocarburilor programate în largul Pakistanului au fost amânate cu aproximativ șase luni. Decizia a fost luată în contextul efectelor regionale provocate de războiul din Iran.