Donald Trump nu a luat încă o hotărâre definitivă privind aplicarea sancțiunilor economice împotriva Moscovei. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administrația americană intenționează să analizeze efectele măsurilor asupra economiei Statelor Unite și asupra piețelor internaționale înainte de a decide dacă le pune în aplicare, potrivit Reuters.

Președintele SUA a semnat vineri un ordin executiv prin care a suspendat sancțiunile și tarifele prevăzute de Graham Act, legislația adoptată în septembrie pentru a crește presiunea economică asupra Rusiei în vederea încheierii războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Măsurile economice urmau să intre în vigoare săptămâna viitoare și vizau atât produsele provenite din Rusia, cât și statele care continuă să cumpere petrol și gaze naturale rusești. Marco Rubio a explicat că președintele american dorește să evalueze consecințele aplicării acestor restricții înainte de a lua o decizie finală.

„Cred că preşedintele doreşte să folosească perioada de 60 de zile pentru a analiza ce ar însemna aplicarea sancţiunilor şi tarifelor atât pentru economia mondială, cât şi pentru economia Statelor Unite”, a declarat Rubio, înaintea unei deplasări în Uzbekistan.

Secretarul de stat a arătat că aplicarea legislației este complicată de prevederile referitoare la țările care importă energie din Rusia.

Printre statele vizate se numără și India, partener important al Washingtonului, care continuă să depindă într-o măsură considerabilă de petrolul rusesc.

Sâmbătă, 17 octombrie, Donald Trump a vorbit despre suspendarea sancțiunilor în fața jurnaliștilor, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida. Președintele american a spus că nu a stabilit încă dacă măsurile economice vor fi aplicate și că o hotărâre urmează să fie luată după evaluarea situației.

„Mulţi dintre voi nu ştiţi încă ce voi decide, dar vom clarifica lucrurile”, le-a spus el jurnaliştilor.

Suspendarea sancțiunilor intervine cu câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative din noiembrie, într-o perioadă în care administrația Trump se confruntă cu presiuni legate de scumpirea energiei.

Creșterea prețurilor este asociată și cu războiul din Iran, care a perturbat aprovizionarea internațională cu petrol.

Decizia Casei Albe a provocat nemulțumire la Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că renunțarea temporară la aplicarea sancțiunilor riscă să îl încurajeze pe Vladimir Putin și să prelungească războiul.

Critici au venit și din partea senatoarei republicane Darline Graham, sora regretatului Lindsey Graham, unul dintre susținătorii legislației privind sancționarea Rusiei.

Aceasta a declarat că nu este de acord cu hotărârea președintelui american și că presiunea economică asupra Moscovei ar trebui menținută.

„Personal, aş alege să menţin presiunea asupra Rusiei, pentru că nu am încredere în Putin şi nici în Rusia”, a afirmat ea.

Legea cunoscută drept Graham Act a fost adoptată luna trecută pentru a permite impunerea unor măsuri economice suplimentare împotriva Rusiei și a statelor care cumpără resurse energetice rusești.

Separat de suspendarea sancțiunilor, Marco Rubio a apărat înțelegerea dintre Washington și Moscova privind majorarea livrărilor de motorină. Acordul urmărește reducerea presiunii asupra prețurilor carburanților, în condițiile în care conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu afectează aprovizionarea cu energie.

Potrivit informațiilor prezentate de Donald Trump, Rusia urmează să livreze inițial Statelor Unite peste 300.000 de tone de motorină. Alte transporturi sunt prevăzute pentru luna noiembrie și pentru perioada următoare. Marco Rubio a susținut că înțelegerea este legată de modul în care resursele energetice ajung pe piață și de beneficiile economice pentru Statele Unite.

„Acea motorină va fi vândută într-un fel sau altul. Singura diferenţă este cât de mult va primi Statele Unite”, a declarat Rubio.

Secretarul de stat american a explicat că administrația Trump trebuie să gestioneze simultan consecințele conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, care au început să influențeze tot mai puternic piețele mondiale ale energiei.

Decizia finală privind sancțiunile împotriva Rusiei urmează să fie luată după analiza anunțată de Washington, pentru care administrația americană are în vedere o perioadă de până la 60 de zile