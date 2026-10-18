Secretarul de stat american Marco Rubio a negat că administrația de la Casa Albă ar fi dispus reducerea vitezei serviciului Starlink în Ucraina. Oficialul a răspuns acuzațiilor privind întreruperile conexiunii folosite de armata ucraineană, după ce președintele Volodimir Zelenski a sugerat că acestea ar fi fost deliberate. Rubio a susținut că serviciul a fost restabilit și a explicat diferențele dintre Starlink și sistemul militar Starshield.

Marco Rubio a respins acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi intervenit pentru a limita funcționarea serviciului de internet prin satelit Starlink în Ucraina. Secretarul de stat american a fost întrebat dacă Washingtonul a avut vreo implicare în problemele de conexiune raportate de ucraineni, în condițiile în care Volodimir Zelenski a sugerat că întreruperile ar fi fost provocate intenționat.

Oficialul american a afirmat că administrația SUA nu a dispus restricții asupra serviciului și că, potrivit informațiilor pe care le deține, conexiunea a revenit la parametrii anteriori.

”Nu ştiu ce a spus Zelenski. Nu sunt sigur că Zelenski ştie despre ce vorbeşte, dar nu a fost ceva deliberat. Noi nu avem nicio legătură cu asta. Nu... Statele Unite, nimeni nu a ordonat reducerea vitezei Starlink. Pur şi simplu s-a întâmplat, dar, din câte înţeleg, serviciul a fost restabilit. A revenit la nivelul la care era înainte”, a răspuns secretarul de stat american.

Întrebat de ce autoritățile ucrainene au raportat întreruperi ale conexiunii, Rubio a declarat că nu cunoaște motivele care au stat la baza acuzațiilor formulate de Kiev. Secretarul de stat american a respins informațiile conform cărora administrația de la Washington ar fi cerut reducerea vitezei internetului pentru a împiedica utilizarea serviciului de către anumite drone.

„Da, nu ştiu care este ipoteza lor, dar Casa Albă nu are nicio legătură cu asta. Am văzut zilele trecute o relatare pe această temă. Este categoric fals. Nimeni de la Casa Albă nu a ordonat nimănui să încetinească internetul sau să reducă viteza conexiunii, astfel încât anumite drone să nu îl poată utiliza. Dar, din câte înţeleg, serviciul a fost restabilit şi funcţionează. Asta am citit – asta am auzit acum două zile”.

Rubio a afirmat astfel că problemele de funcționare nu au fost rezultatul unei decizii luate de administrația americană. Acesta a spus că, din informațiile primite, serviciul Starlink funcționează din nou.

Secretarul de stat american a explicat că Starlink și Starshield sunt două servicii diferite, primul fiind destinat utilizării comerciale, iar cel de-al doilea având aplicații militare.

Rubio a declarat că Starshield este folosit de armata americană și că Ucraina nu are, în prezent, acces la acest sistem. Posibilitatea utilizării sale de către forțele ucrainene face însă obiectul unor discuții.

„Aşadar, Starlink este un produs comercial, în regulă? Prin urmare, este reglementat şi gestionat ca un produs comercial. Starshield este un produs destinat apărării, un produs militar. Şi, aşa cum am spus, este un sistem pe care îl folosesc forţele armate ale Statelor Unite. În acest moment, nu este disponibil pentru Ucraina, iar acest subiect face obiectul unor discuţii. În prezent, se discută despre modul în care ucrainenii ar dori să îl utilizeze”, a declarat oficialul american.

Potrivit secretarului de stat, autoritățile de la Kiev au solicitat acces la Starshield pentru a putea desfășura atacuri asupra unor ținte aflate în interiorul teritoriului rus. Rubio a afirmat că sistemul este gestionat în baza unui contract cu armata Statelor Unite.

”„Starshield face obiectul unui contract cu armata americană. Nu are nicio legătură cu Ucraina. Ştiu că Ucraina doreşte să aibă acces la Starshield. În prezent, nu dispune de acest sistem. Ucrainenii au solicitat acces la el pentru a putea efectua lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei. În acest moment, nu au acces la Starshield. Sunt două produse diferite”, a adăugat el.

Declarațiile lui Marco Rubio vin după ce președintele american Donald Trump a respins, vineri, informațiile potrivit cărora Casa Albă ar fi ordonat, în cursul săptămânii, limitarea serviciilor Starlink utilizate de forțele armate ucrainene.

Problemele de conexiune au fost semnalate și de Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a scris săptămâna aceasta, într-o postare pe Telegram, că armata ucraineană nu fusese informată despre restricțiile apărute, iar mai multe operațiuni au fost afectate.

„Forţele armate nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste restricţii, iar acest lucru a dus la eşecul mai multor misiuni”.

Miercuri, Volodimir Zelenski a cerut restabilirea serviciului Starlink, rețeaua de comunicații prin satelit a lui Elon Musk, după problemele semnalate de armata ucraineană.