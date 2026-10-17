Elon Musk i-ar fi propus președintelui american Donald Trump introducerea unor restricții de viteză pentru sistemul de comunicații prin satelit utilizat de armata ucraineană, potrivit unei investigații publicate vineri, 16 octombrie, de The Telegraph. Informațiile provin de la patru surse familiarizate cu discuțiile dintre cei doi. Restricțiile au afectat operațiunile de apărare împotriva dronelor rusești, însă atât Musk, cât și Trump au negat că ar fi responsabili pentru această situație.

Înainte de apariția informațiilor publicate de The Telegraph, Elon Musk respinsese acuzațiile potrivit cărora ar fi fost implicat în limitarea serviciilor de comunicații utilizate de Ucraina. Miercuri, antreprenorul a susținut că „orice limitări privind viteza sau utilizarea” au fost „decise de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”.

Afirmațiile sale au fost făcute în contextul problemelor întâmpinate de armata ucraineană în utilizarea sistemului Starshield pentru operațiunile cu drone.

În aceeași perioadă, Donald Trump se afla într-un conflict cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski privind atacurile efectuate de Ucraina asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Oficiali americani avertizaseră negociatorii ucraineni că Washingtonul ar putea suspenda schimbul de informații și alte forme de asistență dacă loviturile de lungă distanță nu ar fi oprite.

Investigația The Telegraph prezintă o versiune diferită de explicațiile oferite public de miliardar. Potrivit unei surse de rang înalt, Musk ar fi devenit îngrijorat de posibilele reacții negative ale consumatorilor europeni după problemele provocate de restricțiile Starshield.

Îngrijorarea ar fi apărut în urma unei perioade descrise drept o „noapte de carnagiu” la Kiev, când întreruperile serviciului au afectat operațiunile ucrainene.

„El a postat pe Twitter că este nevinovat și că administrația SUA este cea care a făcut asta. Realitatea este că amândoi au fost implicați.”, a declarat sursa citată de publicația britanică.

Această versiune a fost confirmată pentru The Telegraph și de un oficial european de rang înalt, precum și de două surse ucrainene care cunosc situația. Informațiile privind inițiativa lui Musk și presupusul acord al lui Trump provin însă din declarațiile acestor surse, fără o confirmare oficială din partea administrației americane.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat vineri problemele provocate de limitarea vitezei sistemului Starshield.

Aflat la Bruxelles, în contextul unui summit european, liderul de la Kiev a descris măsura drept o „surpriză foarte periculoasă și neplăcută”.

Restricțiile au îngreunat utilizarea comunicațiilor prin satelit în operațiunile cu drone, inclusiv în cele desfășurate pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești.

Sistemul Starshield este versiunea destinată utilizării militare a tehnologiei de comunicații prin satelit dezvoltate de compania SpaceX, condusă de Elon Musk.

Președintele Statelor Unite a respins vineri informațiile referitoare la implicarea sa în limitarea accesului Ucrainei la comunicațiile prin satelit. Într-o declarație făcută la Casa Albă, Donald Trump a afirmat că nu consideră că el sau Elon Musk ar fi responsabili pentru problemele apărute în funcționarea serviciului.

Tot vineri, un oficial american care a vorbit sub protecția anonimatului a negat că Trump ar fi cerut reducerea serviciilor Starshield furnizate Ucrainei.

„Președintele nu a formulat niciodată o astfel de solicitare”, a declarat oficialul citat de AFP.

Declarația a venit după apariția unor informații Reuters potrivit cărora decizia privind restricțiile ar fi fost luată la Casa Albă. Astfel, în timp ce sursele The Telegraph susțin că Elon Musk a inițiat propunerea, iar Donald Trump și-a dat acordul, cei doi resping public responsabilitatea pentru limitările care au afectat comunicațiile militare ale Ucrainei.